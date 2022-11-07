قبل إطلاقها.. الوفود العربية تستعد لقمة قادة العالم باجتماعات صباحية

كتبت ـ منال العيسوى

استعدادا لانطلاق قمة قادة العالم اليوم الإثنين، من قلب مدينة شرم الشيخ للجزء الأول رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات والممتدة على مدار يومين، خلال قمة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة ل تغير المناخ في دورتها السابعة والعشرين cop27.

بدأت الوفود العربية المشاركة في القمة عقد اجتماعات في محيط قاعة اجتماع قادة العالم، لترتيب أولوياتهم، وتقسيم عمليات حضورهم ومتابعاتهم لقمة القادة، مؤكدين على أهمية السعي لتحقيق عدالة مناخية، لمواجهة آثار التغيرات المناخية، والضغط من أجل وفاء الدول الكبرى بالتزاماتها نحو الوفاء بعهودها في توفير التمويل اللازم للدول العربية والافريقية للتكيف والتخفيف من أثار التغيرات المناخية .

فعلى سبيل المثال حرص أعضاء الوفد العراقى والتونسى وتشاد والصومال في عمل مجموعات عمل بالقرب من محيط قاعة رمسيس القاعة الرئيسية للقمة.