أخبار 24 ساعة.. عدد الحصص والفترات الدراسية لتدريس مناهج الصفوف الأولى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
شاكر: نستهدف إنتاج 42% من احتياجاتنا من الكهرباء من الطاقة النظيفة عام 2036
"التعليم" تعلن عدد الحصص والفترات الدراسية لتدريس مناهج الصفوف الأولى
وزير الصحة: خطة التأمين الطبى لـcop27 هى الأفضل فى تاريخ قمم المناخ السابقة
هيئة الدواء: نستهدف توصيل المنتج المصرى لمختلف دول العالم وفتح أسواق جديدة
"الزراعة" تطرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر منافذها بالمحافظات
الزراعة: الإفراج عن 172 ألف طن أعلاف من "الذرة والصويا" بقيمة 77 مليون دولار
للتوعية بالتغيرات المناخية.. التعليم: دمج قضايا تغير المناخ بالمناهج
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة