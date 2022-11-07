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أخبار 24 ساعة.. عدد الحصص والفترات الدراسية لتدريس مناهج الصفوف الأولى

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. عدد الحصص والفترات الدراسية لتدريس مناهج الصفوف الأولى طلاب - أرشيفية
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

شاكر: نستهدف إنتاج 42% من احتياجاتنا من الكهرباء من الطاقة النظيفة عام 2036

"التعليم" تعلن عدد الحصص والفترات الدراسية لتدريس مناهج الصفوف الأولى
وزير الصحة: خطة التأمين الطبى لـcop27 هى الأفضل فى تاريخ قمم المناخ السابقة
هيئة الدواء: نستهدف توصيل المنتج المصرى لمختلف دول العالم وفتح أسواق جديدة
"الزراعة" تطرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر منافذها بالمحافظات

 


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