"التعليم" تعلن عدد الحصص والفترات الدراسية لتدريس مناهج الصفوف الأولى

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفترات الدراسية للصفوف الثلاثة الأولي من الحلقة الابتدائية للعام الدراسي الحال2022، بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة، فى خطاب تم ارساله للمديريات التعليمية، تضاف فترة في مادة اللغة الإنجليزية للتدريس المستوي الرفيع لمدارس التعليم الرسمي لغات والخاص لغات.

منهج متعدد التخصصات: عدد الفترات 5 فترات ونصف بواقع 11 حصة.

- اوفى مادة الرياضيات: 4 فترات وعدد الحصص 8.

- وفى مادة اللغة العربية، 6 فترات دراسية بواقع 12 حصة.

- وفى مادة اللغة الإنجليزية: فترتين دراسيتين وعدد الحصص 4.

- تربية رياضية: فترة واحدة وعدد الحصص 2.

- أنشطة التوكاتسو: نصف فترة وعدد الحصص واحدة فقط.

- القيم واحترام الأخر : فترة واحدة وعدد الحصص 2.