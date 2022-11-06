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أكرم القصاص
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وزيرة البيئة تتفقد جناح جامعة الجلالة في مؤتمر COP27.. صور

الأحد، 06 نوفمبر 2022 08:28 م
وزيرة البيئة تتفقد جناح جامعة الجلالة في مؤتمر COP27.. صور جانب من الزيارة

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في اليوم الأول لقمة المناخ COP27، استقبل الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والدكتورة رنا زيدان، أمين عام الجامعة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جناح الجامعة بالمؤتمر.
 
وأشادت الوزيرة بمجهود طلاب الجامعة في تصميم وتنفيذ الجناح بالكامل من مواد معاد تدويرها، كما أثنت فؤاد كذلك على دور جامعة الجلالة في نشر الوعي بين طلابها، وتشجيعهم على تطبيق مفهموم الاستدامة، بما يتماشى مع أهداف خطة مصر ٢٠٣٠.
 
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، التقت مع نظيرتها  الكينية، لمناقشة المشاركة الكينية في المؤتمر والتعاون في إطلاق عدد من المبادرات التي تهم القارة الأفريقية، حيث أشادت بالدعم الكبير الذي قدمته حكومة كينيا للبيئة خاصة على المستوى الإقليمي والتعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال، وتطلعها لاستكمال التعاون والدعم المتبادل.
 
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن البرنامج الرئاسي المصري لمؤتمر المناخ COP27 يتضمن إطلاق عدد من المبادرات التي تنظر إلى مستقبل أفريقيا، ومنها مبادرة النوع الاجتماعى ودعم تمكين المرأة الإفريقية للتصدي ومقاومة آثار تغير المناخ، وأيضا إطلاق أول شبكة لوزيرات البيئة الأفارقة لإظهار الوحدة الأفريقية في ظل ما تعانيه المرأة الإفريقية من آثار تغير المناخ، وخاصة وأن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 يخرج من قلب أفريقيا، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة إدارة المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا خلال يوم الحلول والتي تركز على زيادة معدل الجمع والتدوير للمخلفات في القارة، وإتاحة فرص للشباب للعمل والاستثمار في هذا المجال، معربة عن تطلعها لمشاركة كينيا في تلك المبادرات التي تعد وسيلة لتحقيق أهدافنا للقارة الأفريقية. 
 
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