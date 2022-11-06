شاكر: نستهدف إنتاج 42% من احتياجاتنا من الكهرباء من الطاقة النظيفة عام 2036

الأمير نصرى

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن معظم اعتمادنا في توليد الكهرباء كان يرتكز على الوقود الأحفوري، مشيرا إلى آثار الوقود ضارة بالبيئة، والانبعاثات الكربونية للوقود الأحفوري أثرت على أماكن كثيرة في العالم.

وأضاف، خلال لقائه مع برنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، على هامش استعدادات انعقاد قمة المناخ، أن دورنا في الوقت الحالي هو التفكير في كيفية تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والشمس.

وتابع: "في الوقت الحالي تقوم مصر بتوليد 6 آلاف ميجا وات من الكهرباء من خلال الطاقة النظيفة، وفي عام 2036 نستهدف توليد 42% من احتياجاتنا من الكهرباء من الطاقة النظيفة".

تابع: "مصر فيها إمكانيات هائلة للطاقة المتجددة، ونستطيع توليد 347 ألف ميجا وات من طاقة الرياح، وضعف هذا الرقم من الشمس، لأن مصر حباها الله بإمكانيات هائلة من الطاقات المتجددة".