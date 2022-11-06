جامعة حلوان تناقش مع كليات التربية الرياضة تطوير اللوائح طبقا للمعايير الأكاديمية

محمد صبحى

عقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اجتماعا مع رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية وعمداء ووكلاء كليات التربية الرياضية بالجامعة بنين وبنات، وذلك في إطار العمل على تطوير لوائح كليات التربية الرياضية طبقا للمعايير الدولية، كما حضر الاجتماع الدكتور حسين السمري رئيس لجنة القطاع والدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، وعدد من الوكلاء وبعض من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية الرياضية بنين وبنات، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وأكد رئيس الجامعة علي ضرورة تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين، وذلك لمواكبة التطورات العالمية لتلبية احتياجات سوق العمل محليا واقليميا ووفقا لمعايير الجودة، وأكد على ضرورة إقامة علاقات تبادلية مع هيئات وكليات على المستوي الإقليمي والدولي والاطلاع علي الخبرات الأكاديمية من أجل مزيد من التطوير بكليات التربية الرياضية بجامعة حلوان.

وأكد رئيس الجامعة علي ضرورة أن تلتزم كليات التربية الرياضة بتخريج طالب متميز ينافس في سوق العمل محليا وإقليميا من خلال برامج تعليمية متطورة وبحث علمي متميز وخدمة مجتمعية فاعلة وذلك في ضوء معايير جودة التعليم والاعتماد المحلية والعالمية لتحقيق الريادة بين كليات التربية الرياضية في التعليم والبحث العلمي والتنمية المجتمعية.