اتحاد العمال: محنة الطاقة العالمية منحة ربانية لوطننا العربى وعلينا استغلالها

كتبت ـ آية دعبس

قال محمد جبران القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر خلال كلمتة فى المؤتمر الثانى عشر للاتحاد العربى لعمال النفط والكيماويات والمناجم، المنعقد بمدينة سكيكدة الجزائرية، إن العالم يعيش أزمة طاقة وعلينا الانتباه لتلك المحنة والتى تعد منحة لنا، خاصة أن أوطاننا ذخيرة بالطاقة وعلينا استغلال تلك الأزمة، مضيفا، أنه يجب أن تكون مؤتمراتنا ذات رؤية خاصة مع الأزمة التى يعيشها العالم حاليا، وعلينا استغلال هذه الفرصة، مطالبا بعقد مؤتمر عربى لوزراء البترول العرب لتوحيد الجهود واستغلال الأزمة، مؤكدا أن العمال شريك أساسى فى الإنتاج والتنمية.

وأضاف جبران، أن عمال البترول يمثلون القاطرة التى تجر قطار التنمية فى أوطاننا العربية داعيا بضرورة توحيد الصف العربى والرابط فيما بيننا، وأن تكون دائما رؤيتنا واحدة ومشاركة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الثانى عشر للاتحاد العربى لعمال النفط والكيماويات والمناجم برئاسة الكيميائى عماد حمدى الأمين العام للاتحاد والمنعقد بمدينة سكيكدة الجزائرية خلال الفترة من 5-7 نوفمبر الجارى وذلك بمشاركة محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر والنائبة سولاف درويش وخالد الفقى رئيس نقابة الصناعات الهندسية ومحمد سمارة رئيس نقابة المناجم والمحاجر وحمو طواهرية أمين عام اتحادية عمال الجزائر وعائشة عبدالعادى وزيرة القوى العاملة والهجرة الأسبق، عويس عبدالكريم الأمين العام لوزارة النفط الجزائرى والمفتش العام لوزارة التضامن ممثلا عن وزير العمل والتضامن.

ومن المقرر انتخاب رئيس تنفيذى للمجلس ونواب الرئيس وأمينة المرأة حيث أعلن مطلق الزعبى كويتى الجنسية رغبته الترشح لمنصب الرئيس فيما أعلنت الجزائر رغبتها الترشح لمنصب النائب.