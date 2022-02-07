الاتحاد العربى لعمال النفط يُعزى نظيره المغربى فى وفاة الطفل ريان

كتبت آية دعبس

تقدم عماد حمدى، الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات بأحر التعازى والمواساة للاتحاد المغربى للشغل والجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المشابهة والحركة النقابية العمالية، والشعب المغربى الشقيق، ولأسرة الطفل، فى وفاة الطفل " ريان أورام"، داعيا الله أن يرحمه ويعفو عنه.

ويشيع المغرب اليوم جثمان الطفل ريان بعد صلاة الظهر "الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة"، والذي كان قضى خمسة أيام عالقاً في قعر بئر ضيقة على عمق 32 متراً، في قرية بمحافظة شفشاون.

وتسود حالة صدمة في الشارع العربي بشكل عام والمغربى بشكل خاص عقب انتشال جثمان الطفل ريان موفيا من قاع بئر بعد خمسة أيام على سقوطه فيها عرضا، على الرغم من جهود مضنية بذلتها فرق الإغاثة وتابعها العالم بأسره.

وعقب الإعلان عن وفاة الطفل المغربي ريان عبرت عدد من الدول والزعماء عن تعازيهم للشعب المغربي في وفاة الطفل الذى أدت حادثة سقوطه في البئر لمتابعة دول العالم للحادث وما ستسفر عنه جهود فرق الإنقاذ بالمملكة.