FDA تحذر من استخدام وسادة تشكيل الرأس للرضع.. عديمة الفائدة وتعرض طفلك للوفاة

كتبت فاطمة خليل

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من وسائد تشكيل الرأس للرضع، وقالت FDA أن هذه الوسادة عديمة الفائدة وخطرة على الطفل ولا ينبغي استخدامها، حيث يمكن أن تخلق بيئة نوم غير آمنة للرضع، مما قد يساهم في خطر الاختناق والموت، بحسب موقع "Health".

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان صحفي، إنه تم تسويقها على أنها تغير شكل رأس الرضيع أو تناسقه أو تدعي أنها تعالج حالات طبية أخرى، إلا أنها لم تثبت أي فائدة.

وجاء في التحذير: "إذا كنت تمتلك وسادة لتوجيه شكل رأس الرضيع، فتخلص منها ولا تتبرع بها أو تعطها لأي شخص آخر وكن على علم بأن وسائد تشكيل رأس الرضع ليست آمنة أو فعالة للوقاية من متلازمة الرأس المسطحة أو علاجها أو غيرها من الحالات الطبية."

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في معظم الحالات ، أن متلازمة الرأس المسطحة تختفي من تلقاء نفسها مع نمو الرضيع إنه ليس مؤلمًا ولا يسبب أي مخاوف تنموية قد يؤدي استخدام وسادة تشكيل الرأس إلى تأخير التقييمات الطبية اللازمة وإخفاء شيء أكثر خطورة، مثل تعظم الدروز الباكر ، حيث تلتحم عظام جمجمة الرضيع النامية معًا في وقت مبكر جدًا.

توصي كل من المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بنوم الأطفال الرضع على ظهورهم في سرير على سطح مستوٍ - غير مائل - بدون وسائد أو ألعاب أو أشياء ناعمة أو فراش فضفاض.

تهدف هذه التوصيات إلى المساعدة في تقليل مخاطر الموت المفاجئ غير المتوقع للرضع، وهي فئة تشمل متلازمة موت الرضع المفاجئ.

وأضافت إدارة الغذاء والدواء أنه يجب على مقدمي الرعاية الصحية عدم تشجيع استخدام وسائد تشكيل الرأس للرضع وتثقيف مرضاهم حول المخاطر.

عادة ما تكون وسائد تشكيل رأس الرضع صغيرة، مع وجود فجوة أو ثقب في الوسط مصممة لتهدئة الجزء الخلفي من رأس الرضيع بينما يستلقي الرضيع على وجهه بعضها تكون مستطيلة الشكل.

قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بإخلاء القبعات أو الخوذات أو عصابات الرأس لتحسين تناسق أو شكل الرأس عند الرضع والأطفال الصغار من عمر 3 أشهر إلى 18 شهرًا.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن بعض الأجهزة مخصصة أيضًا للرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 18 شهرًا والذين تم تصحيح شكل رأسهم جراحيًا، لكن لا يزال لديهم رأس مسطح متوسط إلى شديد.