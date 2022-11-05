وزير التموين لوكيل الوزارة بالجيزة: أى مواطن عنده شكوى تستلمها فورا

كتب مدحت وهبة

شدد الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الدخلية عَلى طلعت إسماعيل وكيل الوزارة بالجيزة، باستقبال شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببطاقات التموين قائلا: "أى مواطن عنده شكوى للبطاقة يتم استلامها فورا وإرسالها إلى الوزارة"، مؤكدا أنه سيتم فحصها ومن له حق سيحصل عليه.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير بعض المنشات التموينية والمنافذ التابعة للوزارة للاطمئنان عَلى توافر السلع الغذائية فى الأسواق، حيث تفقد الوزير منافذ شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية والشركة المصرية لتجارة الجملة ومطحن بمنطقة فيصل، كما أصدر وزير التموين قرارا بمد صرف الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% لصالح المخابز السياحية ومصانع المكرونة حتي النهاية العام الجاري بدلا من منتصف نوفمبر الحالي بسعر 10 آلاف جنيه للطن.

وأوضح الوزير أن القرار جاء علي طلب أصحاب المخابز السياحية ومصانع المكرونة بمد فترة تسليم الدقيق الحر من هيئة السلع التموينية، بعد تقديمهم طلبا بذلك إلي المديرية التابع لها المخبز أو ‏المصنع، شرط أن يكون مصنع المكرونة المتقدم متعاقد مع هيئة السلع ‏التموينية لإنتاجها للمنظومة التموينية وذلك حتي نهاية ديسمبر.

وتوفر وزارة التموين الدقيق الفاخر استخراج 72٪؜ للمخابز السياحية بسعر 10 آلاف جنيه للطن حيث يتم توفير توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحي"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات

واشترطت وزارة التموين بأن تلتزم المخابز السياحية بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وأن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، وسيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، 60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحى وزن 75 جراما بجنيه واحد، ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب فى أسعار السلع وأسعار الخبز الفينو المقررة من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز، حيث تقوم سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك بالمرور عَلى الاسواق للتصدى للمخالفات