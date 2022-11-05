التموين: فتح الباب أمام السلاسل التجارية لشراء الأرز واستمرار حظر التصدير

كتب مدحت وهبة تصوير مصطفى جابر

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح الباب أمام السلاسل التجارية الراغبة فى شراء الأرز من وزارة التموين، منوها إلى أن من يرغب، عليه التقدم بطلب إلى هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة، ثم منحه الكميات الراغب فيها.

وقال وزير التموين، خلال جولة له فى افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الجيزة، بمرافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: "لن نسمح باحتكار سلعة الأرز ومن غير المقبول أن يكون عندنا اكتفاء ذاتى منه ونقوم بالاستيراد" كما، أن قرار حظر تصدير الأرز مستمر العمل به من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

وأشار وزير التموين، إلى أن الأسعار الرسمية لبيع الأرز هى بيع الأرز السائب عند 12 جنيها، والأرز المعبأ الأبيض بسعر 15 جنيها، معلنا موافقته على بيع الأرز الأبيض كسر 3% فقط بسعر 16.5 جنيه للكيلو من خلال تقديم طلبات .

وأكد الوزير على إتاحة الأرز الأبيض من هيئة السلع التموينية السلاسل التجارية بنسبة كسر 5% حتى يتم بيعه للمواطن بسعر 15 جنيها.

وأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزارى لتنظيم التداول والتعامل مع الأرز وموسم الشعير المحلى موسم حصاد 2022، وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي، وبشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير.

ونص القرار : «السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز الموردة لحساب الهيئة تحت إشراف مديرية التموين المختصة لتوريد أرز أبيض رفيع الحبة بسعر الكيلو (12) جنيه وتوريد، أرز أبيض عريض الحبة نسبة كسر حد أقصى 10% بسعر الكيلو (12.5) جنيه معبأ فى عبوات واحد كجم فى أكياس تسليم مخازن شركتى الجملة بالمحافظات المختلفة.

كذلك السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز طبقا للنسبة المحددة لكل منها بالتعاقد مع الهيئة من إجمالى الكميات المسوقة وبيعها لحسابها الخاص بالمناطق المعتمدة من مدير مديرية التموين وطبقا للأسعار المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2023 تحت إشراف مديرية التموين المختصة.