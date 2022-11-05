اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قيادي فلسطيني: ليس بوسع إسرائيل أن تأخذ الشعب الفلسطيني رهينة مدى الحياة

السبت، 05 نوفمبر 2022 03:08 م
قيادي فلسطيني: ليس بوسع إسرائيل أن تأخذ الشعب الفلسطيني رهينة مدى الحياة التصدى لقوات الاحتلال
أ ش أ

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أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، اليوم السبت، إن إسرائيل بكل جبروتها ليس بوسعها أن تأخذ الشعب الفلسطيني رهينة مدى الحياة.


وشدد صيدم - خلال اجتماعه في رام الله مع وفد زائر من الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني- على أن حقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، ولن تتمكن الحرب الإسرائيلية المُستعرة من كسر إرادة الشعب الفلسطيني بحريته واستقلاله وخلاصه من المُحتل، بل ستزيد من قوته في مواجهة الظلم والعدوان.


وأضاف صيدم "على العالم ألا يقف صامتًا إزاء الانتهاكات الإسرائيلية وأن يستمر في تواصله مع الكل الفلسطيني لاستيضاح الأمور والاطلاع على حيثياتها".


وأشاد صيدم بالوفد الزائر، مقدرًا للحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني، دوره في دعم القضايا العادلة وإصراره على حل عادل مستند إلى الشرعية الدولية.


فلسطين

إسرائيل

الشعب الفلسطيني

القدس



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