نصائح لشرب الماء بطريقة صحية.. أبرزها اشربه فاترًا

يبدو أن شرب الماء مهمة بسيطة لا تتطلب الكثير من التفكير ولكن وفقًا لدراسات جديدة فإن كيفية شرب الماء لها تأثير مباشر على جسمك، لذلك من المهم القيام بذلك بشكل صحيح، في هذا التقرير نتعرف على كيفية شرب الماء بالطريقة الصحية، بحسب موقع "Health".

وفقًا لإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن شرب الماء يمنع الجفاف، وهي حالة يمكن أن تسبب التفكير غير الواضح وتقلبات المزاج وارتفاع درجة حرارة الجسم والإمساك وحصوات الكلى.

نظرًا لأن الماء لا يحتوي على سعرات حرارية ، يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة وزن جسمك وتقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها عند استبدالها بمشروبات غير صحية مثل الصودا.

يساعد الماء جسمك لأنه:

* يحافظ على درجة حرارة الجسم.

* يحسن عمل المفاصل.

* حماية الحبل الشوكي والأنسجة الحساسة الأخرى.

* يزيل سموم الجسم عن طريق التبول والتعرق وحركات الأمعاء.

كيف تشرب الماء بالطريقة الصحيحة؟

1. حاول دائمًا شرب ماء فاتر

الماء الدافئ أو الساخن لديه القدرة على الامتصاص بشكل أعمق في أنسجتك الماء الدافئ ينظف الجسم ويزيل السموم منه بشكل أفضل من الماء البارد أو العادي.

الماء المثلج هو كارثة مطلقة على صحتك لأنه يمكن أن يسبب لك مشاكل البرد أو السعال ويمكن أن يثبط عملية الهضم. الأطعمة الدافئة تعزز الهضم بينما الأطعمة الباردة تعيقه.

2. اجلس أثناء شرب الماء

الوقوف والشرب يخل بتوازن سوائل الجسم. قد تتراكم السوائل الزائدة غير المرغوب فيها في جسمك إذا شربت أثناء الوقوف مما قد يؤدي غالبًا إلى التهاب المفاصل كما أنه يؤثر على هضم وامتصاص المعادن مما يؤدي إلى مشاكل أخرى أيضًا.

3. اشرب ببطء

يسمح شرب الماء في رشفات صغيرة للجسم بمعالجة العناصر الغذائية والمعادن بشكل جيد، كما أنه يسهل على الكليتين معالجة جميع السوائل.

4. ابدأ يومك بكوب من الماء المغلي

اشرب الماء الدافئ في الصباح لأنه يساعد على التخلص من السموم التي تراكمت وينظف الجهاز الهضمي لديك للاستعداد لليوم، كما أنه يزيد من التمثيل الغذائي الخاص بك مما يعزز فقدان الوزن.

5. تجنب الماء أثناء الأكل

يجب عدم شرب الماء أثناء تناول الطعام، لكن يمكنك تناول كميات كبيرة من الماء قبل ساعة على الأقل من أوقات الوجبات وبعدها ولكن ليس أثناء الوجبات.

قد يؤدي تناول الكثير من الماء بالقرب من أوقات الوجبة إلى تخفيف الأحماض الهضمية وإفساد عملية الهضم السليمة للأطعمة، وإذا كان يجب عليك أن تشرب الماء، فيمكنك تناول رشفة أو اثنتين على الأكثر خلال وجباتك.