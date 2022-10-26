أفضل 7 عادات لتناول الإفطار من أجل بطن مسطحة ..أبرزها شرب الماء

كتبت ميرفت رشاد

تناول الفطور له فوائده، سيتم تزويد جسمك وعقلك بالطاقة للعمل في الصباح، إذا كنت تأمل في الحصول على معدة مسطحة أو الحفاظ عليها ، فإن تناول وجبة الإفطار يمكن أن يساعد في بدء عملية التمثيل الغذائي ، وحرق السعرات الحرارية، تشير الدراسات بقوة إلى أن تناول وجبة الإفطار بانتظام يرتبط بانخفاض زيادة الوزن ودهون البطن، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - تناول الطعام في غضون 30 دقيقة من الاستيقاظ



عد ست إلى ثماني ساعات من النوم ، تستيقظ في حالة صيام، من الناحية المثالية، يجب أن تأكل في غضون 30 دقيقة من الاستيقاظ لتجديد جسمك ، حتى يتمكن من العمل بشكل صحيح طوال اليوم.





2- اشرب الماء عند الاستيقاظ



لا يقتصر الأمر على أن جسمك في حالة صيام عند الاستيقاظ ، ولكنه يعاني أيضًا من الجفاف لهذا يوصى بشرب كوب من الماء بعد الاستيقاظ بوقت قصير.





3 - وجبة متوازنة



عند إعداد وجبة الإفطار ، يجب أن تتأكد من أن الوجبة تُمكّنك من استهلاك سعرات حرارية كافية لأنها تغطي جميع قواعد المغذيات الكبيرة ، هذا يعني الحصول على طبق متوازن يحتوي على البروتين والدهون والكربوهيدرات.

4 - اجعل ارتفاع السكر أقل أهمية



يمكنك تناول كعك الصباح وتقليل ارتفاع الجلوكوز عن طريق تناوله جنبًا إلى جنب مع طعام الإفطار الغني بالبروتين ، تتضمن بعض الأفكار الغنية بالبروتين البيض والزبادي اليوناني.





5 - استخدم الألياف للشعور بالشبع.



يُعتقد أن تناول المزيد من الألياف يمنع دهون البطن عن طريق إبطاء امتصاص الجسم للسكر، تم ربط تناول السكر الزائد بتخزين دهون البطن .





6 - دقيق الشوفان



يعتبر الشوفان أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان ، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم، وفقًا لإحدى الدراسات ، قد يزيد دقيق الشوفان في وجبة الإفطار من الشعور بالشبع ويؤدي إلى تناول وجبة غداء منخفضة السعرات الحرارية.





7 - قم بتحضير معزز لحرق الدهون



يمكن أن يساعدك فنجان من القهوة أو الشاي مع وجبة الإفطار على نحت بطن مسطح ، وفقًا للأبحاث التي أجريت على الكافيين والتمثيل الغذائي للدهون.