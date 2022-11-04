الكشف على 2131 مواطن بقافلة طبية مجانية بقرية الشاورية فى قنا ضمن حياة كريمة

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادى، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".



وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 1231 حالة بواقع " 336 حالة جراحة عظام، 278 حالة أمراض باطنة، 240 حالة طب اطفال، 140 حالة امراض جلدية وتناسلية، 76 حالة طب وجراحة الفم والاسنان، 70 حالة أمراض نساء وتوليد، 67 حالة جراحة عامة، 24 حالة تنظيم أسرة.



وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ 108 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 145 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.





