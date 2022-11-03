"القوى العاملة" ببورسعيد تطلق حملة تثقيفية حول حقوق العمال فى قانون العمل

كتبت آية دعبس

عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوتين تثقيفيتين فى مجالات دعم وتمكين المرأة، وحقوق العمال في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين أحد شركات صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ومديرية القوى العاملة بالمحافظة، بحضور 35 من العمال ومديري الأقسام بالشركة.

وقال عبد الونيس عبد الله مدير المديرية، إن الندوات تهدف إلى خلق بيئة عمل متوازنة وآمنة ومناخ عمل مستقر، من خلال التوعية والإرشاد، مشيرا إلى أن الندوة الأولى ألقتها الكيميائية نادية وليم و تناولت موضوعات: المخاطر الفيزيائية فى بيئة العمل وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة والمهنية، والتعريف بأهداف السلامة والصحة المهنية، أما الندوة الثانية ألقتها المحاضرة لمياء محمود، حول حقوق المرأة العاملة وواجباتها فى العمل فى إطار قانون العمل وقانون الطفل، والتعرف على أهداف التنمية المستدامة، والمساواة بين الجنسين فى العمل.

وقام مدير المديرية وأعضاء مجلس الإدارة والمدير الإقليمى للموارد البشرية بتفقد أقسام الإنتاج وذلك للتعرف على مراحله المختلفة و بيئة العمل، مع عرض مبسط من مدير الشركة المهندس أحمد غازى عن إمكانيات الشركة وحجم التطوير المستقبلي والتحديات التي تواجهها، وأثنى مدير الشركة على الدور الفعال لوزارة القوى العاملة في الدور التوعوي الذي تقوم به ، وعلى الجهد المتميز والبناء من خلال كافة إدارات وأنشطة المديرية.