اليوم السابع
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القوى العاملة بالدقهلية تنفذ مبادرة "المناخ مسؤوليتى" بالمنطقة الصناعية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 12:13 م
القوى العاملة بالدقهلية تنفذ مبادرة "المناخ مسؤوليتى" بالمنطقة الصناعية وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بالاشتراك مع عددا من الشركات، بتنفيذ فعاليات مبادرة المناخ مسئوليتى التى أطلقتها وزارة القوى العاملة من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية،وذلك بمقر الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بجمصة، بالتزامن مع عقد مؤتمر المناخ COP27.

 

وقال ياسر سعيد مدير المديرية أن المبادرة شملت موضوعات حول : أهمية رفع الوعى البيئى وضرورة وضع تصور لتنمية مهارات العاملين الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، كما تناولت أهمية الغلاف الجوى للأرض ومكوناته، فضلا عن تغيرات المناخ وأسبابه وآثاره، والسلامة والصحة المهنية وعلاقتها بالمناخ.

 

ألقى المحاضرات رجاء حسين، إسلام حمدى، مدحت كامل، من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

 

وقامت شركة بتقديم محاضرةعن تجربة نجاح فى المحافظة على المناخ والوصول الى بيئه نظيفة واقتراح نموذج مستقبلى فعال يتناسب مع البيئة، وكذلك قامت شركة أخرى بتقديم محاضرة للتوعية بالمناخ واستخدام وسائل نظيفة للبيئة.

 


المناخ مسئوليتى

القوى العاملة

القوى العاملة بالدقهلية



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