6 أطعمة غنية بفيتامين ب 12 لصحة المخ والأعصاب.. منها السمك والحليب

6 أطعمة غنية بفيتامين ب 12 لصحة المخ والأعصاب

1- السمك

في حين أن فيتامين ب 12 القابل للذوبان في الماء، والمعروف أيضًا باسم كوبالامين، لا يُصنع بشكل طبيعي في الجسم، يجب على الإنسان الحصول عليه من الأطعمة التي تعد مصادر غنية بهذه المغذيات.

يتم تحميل الأسماك مثل السردين والتونة وسمك السلمون بفيتامين ب 12 ، مما يساعد على الحفاظ على أدمغتنا وخلايانا العصبية بالترتيب ما هو رائع حقًا في هذه الأطعمة المعينة هو أنها ليست غنية بفيتامين B12 فحسب ، ولكنها تحتوي على كل العناصر الغذائية الأخرى تقريبًا

من البروتين إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية إلى الفوسفور والسيلينيوم والفيتامينات A و B3 ، يمكن أن توفر لك هذه المأكولات البحرية أفضل تغذية.

2- محار البحر

3- اللحوم الخالية من الدهون

4- البيض

5- الحليب ومشتقاته

6- خضروات غنية بفيتامين ب 12

عندما يتعلق الأمر بالحصول على فيتامين ب 12 من المأكولات البحرية ، يمكنك أيضًا تناول المحار وهو مليء بالعناصر الغذائية المفيدة. إلى جانب كونه أحد أعلى مصادر فيتامين ب 12 ، فإنه يحتوي أيضًا على البروتين وكمية كبيرة من الحديد ومضادات الأكسدة.معظم مصادر فيتامين ب 12 هي منتجات حيوانية، ومع ذلك ، فإن اختيار اللحوم الخالية من الدهون مثل المأكولات البحرية ، ولحم الضأن ، والدجاج ، لا يساعد فقط في تقليل خطر نقص فيتامين ب 12 ، ولكنه يوفر لك أيضًا البروتين ، وأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والنياسين ، والزنك ، والحديد هذه لا تزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحافظ أيضًا على ارتفاع مستويات الطاقة لديك.وفقًا لموقع WebMD ، تحتوي بيضة واحدة مسلوقة جيدًا على 0.6 ميكروجرام من فيتامين ب 12. من الضروري أن يأكل الشخص البيضة بأكملها لأن معظم فيتامين B12 يأتي من صفار البيض، بشكل عام ، يعد البيض مصدرًا رائعًا للبروتين الكامل وفيتامينات ب ، وخاصة ب 2 و ب 12 ، مما يجعله مهمًا للغاية لنظامك الغذائي.تعتبر منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن مصادر ممتازة لفيتامين ب 12، كما أنها تحتوي على البروتين والكالسيوم والفيتامينات أ ود والزنك والبوتاسيوم والكولين ، وهي عناصر مهمة للغاية لصحتك العامة.إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا ، فإن الخضراوات مثل السبانخ والبنجر والقرع وعيش الغراب والبطاطس تحتوي على كميات جيدة من فيتامين ب 12. ومع ذلك ، فمن غير المرجح أن تحصل على الكمية الكاملة من العناصر الغذائية من مصادر نباتية فقط، هذا هو الوقت الذي يجب أن تتحدث فيه مع طبيبك أو خبراء التغذية.