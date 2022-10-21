خضراوات وفواكه غنية بفيتامين ب12 أبرزها عيش الغراب والبنجر

كتبت فاطمة خليل

لماذا فيتامين ب 12 ضروري؟ يحتاج جسم الإنسان بانتظام إلى فيتامين ب 12 من أجل الأداء السليم للجسم يمكن أيضًا الحصول على فيتامين ب 12 من الأطعمة التي نتناولها. يؤثر نقص فيتامين ب 12 على نمو الجسم ويخلق بعض الأعراض الأساسية مثل: فيتامين ب 12 هو فيتامين أساسي تم رصده في الأطعمة الحيوانية وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء، يساعد هذا الفيتامين في تكوين خلايا الدم الحمراء في الجسم والحفاظ على الجهاز العصبي المركزي، إذا كنت تستهلك كميات كافية من اللحوم ومنتجات الألبان بانتظام، فهذا أكثر من كافٍ لفيتامين ب 12 في نظامك الغذائي، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين ب12، بحسب موقع "starhealth".يحتاج جسم الإنسان بانتظام إلى فيتامين ب 12 من أجل الأداء السليم للجسم يمكن أيضًا الحصول على فيتامين ب 12 من الأطعمة التي نتناولها. يؤثر نقص فيتامين ب 12 على نمو الجسم ويخلق بعض الأعراض الأساسية مثل:

-فقدان الشهية

-إمساك

-فقدان الوزن

-خدر ووخز

-مشاكل التوازن

-صعوبة في التفكير

-مشاكل في الارتباك أو الذاكرة

-مرض عقلي

-التهاب الفم أو اللسان

يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى اضطراب إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة. تموت الخلايا غير الصحية بشكل طبيعي قبل أن تشارك في إنتاج خلايا جديدة. تؤدي هذه الدورة إلى فقر الدم الضخم الأرومات، ويسمى أيضًا فقر الدم الخبيث.

يحدث فقر الدم الضخم الأرومات إذا كنت لا تأكل ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 تحتاج إلى أخذ حقن فيتامين ب 12 في حالة نقص فيتامين ب 12. الأعراض الشائعة لفقر الدم قلة الشهية

إسهال

ضعف

شحوب

التعب الشديد



الفواكه الغنية بفيتامين ب 12 التفاح

التفاح غني بمضادات الأكسدة والفلافونويد والألياف ويحتوي التفاح أيضًا على عوامل أخرى مثل البوليفينول بكميات كبيرة موجودة في كل من لب وقشر طبقته كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة ويحتوي التفاح على نسبة عالية من فيتامين ب 12. الموز يعتبر الموز أكثر تغذية ويحتوي على مواد غنية بالفيتامينات مقارنة بالفواكه الأخرى يحتوي الموز أيضًا على عوامل غنية بالصحة لا تصدق أكثر من التفاح ، مما يفيد صحتك بشكل فعال ويعتبر الموز من أفضل الفواكه الغنية بفيتامين ب 12.

يحتوي الموز على الفيتامينات والألياف التي تساعد في التحكم في ضغط الدم وتقليل التوتر وتخفيف مشاكل الإمساك والقرحة. يمتلك الموز قوة التحكم في درجة حرارة الجسم الكلية. التوت التوت الأزرق هو فاكهة أخرى غنية بفيتامين B12 يحتوي التوت الأزرق على العديد من مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحتنا وبشرتنا نقية وصحية.

التوت له العديد من الفوائد منها إنقاص الوزن ، ويحسن عملية الهضم ، ويزيل التوتر ، ويقلل خطر السرطان، ومرض السكري.

البرتقال

يحتوي البرتقال بشكل طبيعي على الكثير من فيتامين ب 12. يحتوي البرتقال على مادة البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة والكالسيوم ، وهي عناصر مغذية حيوية جدًا لجسمنا. الفواكه المجففة الغنية بفيتامين ب 12 تشمل المصادر الجيدة لفيتامين ب 12 أيضًا الفواكه المجففة، يحتوي اللوز والفول السوداني على محتوى قوي من فيتامين ب 12.

الخضروات الغنية بفيتامين ب 12

البنجر

يحتوي البنجر على الكثير من الفيتامينات والمعادن والكالسيوم وفيتامين ب12 بشكل كبير.

عيش الغراب غني بفيتامين ب 12

الفطر من الخضروات الغنية بفيتامين ب 12 ويحتوي على الكثير من فيتامين د الطبيعي والبروتين والكالسيوم والمعادن الأخرى مثل الجرمانيوم والنحاس والنياسين والبوتاسيوم والفوسفور.

البطاطس هي الخضار الأكثر شعبية واستهلاكًا على نطاق واسع ما يميز البطاطس هو أنها تتكيف مع كل خضروات أخرى من حيث القوام والطعم.

البطاطس مليئة بالعناصر الغذائية الغنية وتعد البطاطس من أفضل الخضروات التي تحتوي على فيتامين ب 12.

تحتوي البطاطس العضوية النموذجية بشكل أساسي على البوتاسيوم والصوديوم والفيتامينات B12 وفيتامين A و D بكميات كافية.

تحتوي البطاطس على المغنيسيوم والحديد والفوسفور والزنك وغنية بمضادات الأكسدة.