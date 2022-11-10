7 نصائح لتناول الطعام الصحي للحفاظ على جسمك وعقلك تحت السيطرة

كتبت ميرفت رشاد

قد يكون الانتقال من نمط حياة خامل إلى نمط حياة صحي أمرًا بالغ الصعوبة، وقد يكون التحول من تناول الطعام في الخارج يوميًا إلى نظام غذائي مثالي توقعًا غير واقعي، لذا من الضروري إجراء هذه التغييرات في نمط الحياة تدريجياً وبطريقة واقعية، و من المهم اتباع نظام غذائي يشبع شهيتك وكذلك عقلك، وإليك النصائح لغرس الأكل الصحي بطريقة واقعية، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

من أجل صحة أفضل لجسمك وعقلك:



1. تناول الأطعمة الكاملة غير المصنعة

غالبية الأنظمة الغذائية الصحية الفعالة وطويلة الأجل تشترك في سمة المعالجة البسيطة، الأطعمة الكاملة هي تلك التي خضعت لقليل من المعالجة ، مثل البروتينات الحيوانية الطازجة والخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

2. أضف المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي

من أهم العناصر الغذائية ، كثيرًا ما يشار إلى البروتين على أنه يحتوي على بعض الخصائص الاستثنائية، غالبًا ما يُنظر إليه على أنه أكثر العناصر الغذائية إرضاءً بسبب قدرته على التأثير على هرمونات الشبع والجوع، تخفض الوجبة الغنية بالبروتين من هرمون الجريلين ، وهو الهرمون الذي يسبب الجوع في الجسم، علاوة على ذلك ، يساعد البروتين في الحفاظ على كتلة العضلات وقد يعزز بشكل متواضع الإنفاق اليومي من السعرات الحرارية.

3. احصل على المساعدة من المتخصصين

يمكنك العثور على أفضل طريقة لنظامك الغذائي من خلال خبير التغذية، سيوضح لك متطلباتك الغذائية اليومية وخطط الوجبات والمجموعات الغذائية والوجبات الغذائية المقبولة لأمراض وظروف معينة.

4. أكل من طبق صغير

يتم تقديم المزيد من الطعام على أطباق أكبر تبعا لذلك ، تأكل أكثر، وجدت دراسة أنه إذا تحولت إلى تقديم وجباتك فقط على أطباق بحجم 10 بوصات بدلاً من أطباق بحجم 12 بوصة ، فستستهلك حوالي 22٪ أقل من الطعام خلال العام المقبل..

5. فهم النظام الغذائي الذي يناسبك

كل واحد منا لديه مجموعة معينة من الظروف التي تشكلت بواسطة عوامل مثل الوراثة ، والصحة ، وجداول العمل ، والعائلات ، والجوانب الثقافية ، والمزيد. لا يمكن لنظام غذائي واحد أن يأخذ في الحسبان العديد من الظروف الفردية الفريدة أو أن يأخذها في الاعتبار، النظام الغذائي المغذي الذي سيسمح لك بالشعور بصحة جيدة وأنك قادر على الحفاظ عليه على المدى الطويل هو في النهاية النظام الغذائي "الأكثر صحة" بالنسبة لك.

6. قم بعمل قائمة البقالة والتزم بها

هناك شيئان يجب مراعاتهما هنا ، لا تتسوق وأنت جائع وقم بإعداد قائمتك مسبقًا، يمكن أن تحدث عمليات الشراء الاندفاعية عندما لا تعرف بالضبط ما تحتاجه ، ويمكن أن يقودك الجوع إلى إضافة المزيد من الأطعمة منخفضة العناصر الغذائية إلى سلة التسوق الخاصة بك.





7. احتفظ بالأطعمة الصحية قدر الإمكان

يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بالوجبات الخفيفة الصحية مثل المكسرات والبذور والفواكه وما إلى ذلك على تناول وجبة خفيفة من الأطعمة الصحية والمشبعة، تأكد من اتباع هذه النصائح لضمان الانتقال السلس والصحي إلى نمط حياة ونظام غذائي صحى.