دراسة جديدة: توقيت تناول الطعام يؤثر على صحة التمثيل الغذائي

كتبت ميرفت رشاد

من المحتمل أنك سمعت توصيات من خبراء الصحة بشأن توقيت الوجبات، سواء كان اختصاصي الغدد الصماء قد شجع على تناول وجبة الإفطار في غضون ساعة من الاستيقاظ لتحقيق توازن صحي في نسبة السكر في الدم أو اقترح اختصاصي التغذية منح جسمك وقتًا كافيًا لهضم الطعام قبل النوم ، يبدو أن موضوع تناول الطعام له تأثير على عملية التمثيل الغذائي، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen".

هناك علاقة علمية راسخة بين السمنة وتأخر تناول الطعام ، لكن الآلية الدقيقة لهذا الارتباط حيرت العلماء إلى حد ما، من الواضح أن توقيت الوجبات قد يكون له تأثير أكبر على صحة التمثيل الغذائي مما كنا نعتقد ، وفقًا لدراسة جديدة من Cell Metabolism .

كان الهدف من الدراسة هو تحديد كيفية تأثير وقت تناول الطعام على الشهية ، وتوازن الطاقة ، وديناميكيات الأنسجة الدهنية لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

صمم باحثون من جامعة هارفارد ، وجامعة شيكاغو ، ومؤسسات أكاديمية أخرى تجربة معشاة ذات شواهد قوية تتحكم في تناول المغذيات والنشاط البدني والنوم وحتى التعرض للضوء لتحديد تأثير الأكل المتأخر مقابل الأكل المبكر.

كيف يؤثر تناول الطعام في وقت متأخر على عملية التمثيل الغذائي.

عند المقارنة بالأكل المبكر (أي بدء تناول الوجبة بعد ساعة واحدة من الاستيقاظ في الصباح) ، فإن الأكل المتأخر (أي بدء الوجبات بعد خمس ساعات من الاستيقاظ) أدى إلى:

زيادة الجوع

انخفاض هرمون اللبتين (هرمون رئيسي يخبرنا عندما نشبع)

انخفاض الطاقة (المعروف أيضًا باسم حرق السعرات الحرارية)

ترتبط التغييرات في التعبير الجيني (مثل الحمض النووي) بزيادة تخزين الدهون

بعبارات أخرى؟ فإن تأخير الوجبات (خاصة وجبة الإفطار!) قد يساهم في عدم انتظام الشهية وتحديات توازن الطاقة.