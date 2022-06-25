للحفاظ على قوة عظامك.. أغذية مهمة لكبار السن

كتبت ميرفت رشاد

الحفاظ على هيكلك العظمي قويًا هو جزء لا يتجزأ من الحفاظ على الصحة العامة، وإذا لم نعتن بها، فلن يتمكنوا من أداء وظيفتهم بشكل صحيح، من الواضح أن العظام الضعيفة ليست مشكلة صغيرة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكى، فإن أكثر من 50 % من النساء فوق سن الخمسين لديهن كتلة عظام منخفضة في عنق عظم الفخذ أو العمود الفقري القطني، هذه الكثافة العظمية المنخفضة هي مقدمة لمرض هشاشة العظام ، وهو اضطراب هيكلي حيث تكون العظام ضعيفة للغاية ومن المحتمل أن تتعرض للكسر، وتقوية العظام هو السبيل للقيام بذلك، وفى السطور القادمة سنوضح العناصر الغذائية الثلاثة لصحة العظام، وفقا لما نشره موقع " wellandgood".

العناصر الغذائية "الثلاثة الكبار" لصحة العظام

1. الكالسيوم:



الكالسيوم هو عنصر غذائي لصحة العظام ، يعد مساهمًا مهمًا في كثافة العظام الإجمالية ، والتي تبدأ في الانخفاض بعد سن 35 ، مما يجعل من المهم بشكل خاص الاستمرار في تناول كميات كافية من الكالسيوم مع تقدمنا ​​في العمر.

العظام هي منطقة التخزين الرئيسية للكالسيوم في أجسامنا، يتم تخزين حوالي 99 بالمائة من الكالسيوم في عظامنا ، بينما يتم تخزين واحد بالمائة في الدم والأنسجة العضلية، وبينما تحتوي العظام على معظم الكالسيوم ، فإنه يستخدم في مجموعة متنوعة من الوظائف الأخرى في الجسم ، بما في ذلك تنظيم الجهاز العصبي، هذا يعني أنك إذا لم تستهلك ما يكفي من الكالسيوم لأداء هذه الوظائف الأساسية الأخرى ، فسيبدأ جسمك في سحب المعادن المهمة من عظامك للتعويض ، مما قد يؤدي إلى ضعف العظام وحتى هشاشة العظام.

2. فيتامين د:



لا يمكنك التحدث عن أهمية الكالسيوم لصحة العظام دون ذكر فيتامين د ، لا يتم امتصاص الكالسيوم بدون فيتامين د 3 ، لذلك من المهم الحصول على ما يكفي من فيتامين د أيضًا لتقوية العظام ، فإن العديد من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم ، مثل الحليب والسلمون ، تعمل أيضًا كمصادر غذائية ممتازة لفيتامين د ، وهي ميزة أخرى للحصول على العناصر الغذائية من وجباتك. المصادر الغذائية الممتازة الأخرى لفيتامين د هي السردين وزيت كبد سمك التونة المعلب وصفار البيض والمشروم، أفضل مصدر لفيتامين (د) لدينا هو الشمس ، ويوصي بالتعرض لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة يوميًا لتلبية احتياجات فيتامين (د).

3. المغنيسيوم:



إذا لم تكن تحب هذا المعدن الفائق بالفعل لتأثيره الإيجابي على جودة النوم ، فستفعل ذلك لفوائده العظمية، لقد ثبت أن نقص المغنيسيوم يؤدي إلى إضعاف العظام ، وقد ثبت أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من المغنيسيوم زادوا من كثافة العظام، هذا يعني أنه من المهم للغاية الحفاظ على مستويات متوازنة من المغنيسيوم لحماية صحة العظام وتجنب هشاشة العظام ، خاصة مع تقدمنا ​​في العمر.

تشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم بذور القرع ، والسبانخ ، والكاجو ، والفاصوليا السوداء ، والفول السوداني ، واللوز ، والأطعمة الفائقة المفضلة لدى الجميع ، الشوكولاتة الداكنة.