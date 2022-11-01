اليوم العالمي للنباتيين.. ماذا يحدث لجسمك عند التحول إلى نظام غذائي نباتي؟

يحتفل العالم فى 1 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للنباتيين، ويأكل النباتيون الخضراوات والفواكه ويتجنبون جميع المنتجات الحيوانية، بما في ذلك اللحوم والدواجن والأسماك والمحار ومنتجات الألبان والبيض والعسل، فى هذا التقرير نتعرف على ماذا يحدث لجسمك عند التحول إلى نظام غذائي نباتي، بحسب موقع "Health".

قد يساعدك التحول إلى نظام غذائي نباتي على إنقاص الوزن وتحسين صحة أمعائك، ولكنه قد يعرضك أيضًا لخطر نقص المغذيات.

إيجابيات النظام الغذائي النباتي

فيما يلي مزايا اتباع نظام غذائي نباتي:

1. تحصل على المزيد من الألياف

هذه واحدة من أكثر التغييرات الغذائية التي ستلاحظها، اللحوم خالية من الألياف، من ناحية أخرى، تحتوي النباتات على نسبة عالية من هذه العناصر الغذائية ، لذا فإن تناول كميات أقل من اللحوم ومزيد من الكينوا والفاصوليا والحمص يزيد من تناول الألياف بشكل كبير الألياف الغذائية ضرورية لصحة القلب والأمعاء، فضلاً عن السكر في الدم وإدارة الوزن.

2. يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

عندما نأكل المزيد من الأطعمة النباتية وعدد أقل من المنتجات الحيوانية، فإن ذلك يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والأمراض الأخرى المرتبطة بالقلب، وذلك لأن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة النباتية يستهلكون المزيد من الفواكه والخضراوات والألياف والدهون المتعددة غير المشبعة بينما يستهلكون كميات أقل من الدهون المشبعة، وكلها عوامل غذائية تدعم صحة القلب.

3. جيد لانقاص الوزن

يمكن أن يساعدك التخلص من اللحوم والألبان والمنتجات الحيوانية الأخرى على إنقاص الوزن وخفض نسبة الكوليسترول في الدم لأنها تحتوي على المزيد من الدهون والسعرات الحرارية مقارنة بالأطعمة النباتية، والنباتيون لديهم مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم أقل.

فيما يلي عيوب اتباع نظام غذائي نباتي:



1. قد تشعر بانخفاض الطاقة



النظام الغذائي النباتي ينقصه اليود والكولين، اليود ضروري لصحة الغدة الدرقية، والذي ينظم الطاقة والتمثيل الغذائي والمزاج.

يساعد الكولين عقلك من خلال التأثير على ذاكرتك ومزاجك. ومع ذلك ، يمكن أن توفر الخضراوات مثل البروكلي والبطاطا الحلوة مادة الكولين، ويمكن الحصول على اليود من ملح الطعام المعزز (المعالج باليود).

ومع ذلك ، قد تكون مكملات هذه العناصر الغذائية مفيدة. الأطعمة النباتية منخفضة السعرات الحرارية ، والنظام الغذائي النباتي يمكن أن يسبب التعب إذا لم تأكل ما يكفي للحفاظ على مستويات الطاقة العقلية والبدنية.

2. قد تصاب بالانتفاخ



الألياف تقاوم الهضم عندما نأكلها لا يمكننا هضم الألياف وعلينا بدلاً من ذلك الاعتماد على بكتيريا الأمعاء في الجهاز الهضمي لدينا للقيام بذلك. في النهاية يشق طريقه إلى القولون ، حيث يتخمر ، ويطلق الأحماض الدهنية والغازات قصيرة السلسلة هذا يسبب الانتفاخ. كل شخص يتأثر بشكل مختلف. اشرب الكثير من الماء وزد من تناول الألياف ببطء.

3. قد يواجه نقص الفيتامينات والمعادن



يمكن للنباتيين أن يصابوا بفقر الدم واضطرابات الهرمونات ونقص فيتامين ب 12 والاكتئاب بسبب نقص أحماض أوميجا 3 الدهنية وهذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان تناول مجموعة متنوعة من البروتينات والفيتامينات B12 و D والحديد والكالسيوم واليود والزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية. يمكن للنباتيين أن يسبب فقر الدم واضطرابات الهرمونات ونقص فيتامين ب 12 والاكتئاب بسبب نقص أحماض أوميجا 3 الدهنية.

تحتوي الحبوب المدعمة والحليب النباتي والخميرة الغذائية على بعض هذه العناصر الغذائية.

يوجد الحديد والكالسيوم في البقوليات والخضروات الورقية الداكنة يحتوي الجوز وزيت الكانولا ومنتجات الصويا وبذور الكتان المطحونة على أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل DHA و ALA.