هل يعيش النباتيون لفترة أطول من آكلى اللحوم؟

كتبت إيناس البنا

فى الوقت الذى يكافح فيه العالم تحديات صحية جديدة، يتحول المزيد من الناس إلى أنظمة غذائية وأنماط حياة أفضل لتحسين الجودة الشاملة للصحة.

ووفقًا لخبراء التغذية، قد يؤدى أسلوب الحياة النباتى إلى فوائد صحية مختلفة، بما فى ذلك تحسين التحكم فى نسبة السكر فى الدم وصحة القلب، ويمكن أن يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن.

ومع ذلك فإن له آثاره على طول العمر، حيث تدعى دراسات مختلفة أن النباتيين لديهم مخاطر أقل للوفاة مقارنة بالحيوانات آكلة اللحوم.

ما هو النظام الغذائى النباتى؟

وفقًا لـ Healthline ، تُعرَّف النباتية على أنها طريقة للعيش تحاول استبعاد جميع أشكال الحيوانات، سواء كان ذلك للغذاء أو الملابس أو أى غرض آخر، لهذا السبب يتجنب النظام الغذائى النباتى جميع المنتجات الحيوانية، بما فى ذلك اللحوم والبيض ومنتجات الألبان.

كيف يساعد كونك نباتيًا فى طول العمر؟

وفقًا للباحثين، يمكن أن يساعدك أسلوب الحياة النباتى على العيش لفترة أطول للأسباب التالية:

1. يمارس النباتيون أنماط حياة صحية

وفقًا للعديد من الدراسات التي أجريت، يعيش النباتيون أسلوب حياة أكثر صحة ويأكلون طعامًا مغذيًا مقارنةً بأكلة اللحوم، حيث تقول الأبحاث أيضًا إن النباتيين قد يكونون أقل عرضة للتدخين أو شرب الكحول، ويبدو أيضًا أنهم أكثر عرضة للحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الطبيعي (مؤشر كتلة الجسم)، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب الوجبات السريعة المصنعة.

2. تعتبر الأنظمة الغذائية النباتية مغذية أكثر

نظرًا لأن النظام النباتى يشمل فقط الأطعمة النباتية، فإن النظام الغذائي الذي يتكون من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور يوفر العناصر الغذائية المهمة اللازمة لنمو الجسم وتطوره بشكل صحى، تحتوى الأنظمة الغذائية النباتية أيضًا على الكثير من الألياف والبروتينات النباتية ومضادات الأكسدة.