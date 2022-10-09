حصاد الوزارات.. التضامن: 669 سائق حافلة مدرسية خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التموين: الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى زيادة دعم الخبز بـ24 مليار جنيه
التضامن: 669 سائق حافلة مدرسية خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات
السكة الحديد: تعديل تركيب قطارى 2012ـ 2013 القاهرةـ أسوان بعربات ثالثة مكيفة
وزير التموين: القيادة السياسية والحكومة قررتا التدخل لدعم فئات المجتمع
وزير التموين: المخزون الاستراتيجى أعطانا نفسا هادئا ونتحرك فى السوق العالمى
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