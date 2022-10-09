اليوم السابع
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الأحد، 09 أكتوبر 2022 05:30 م
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حصاد الوزارات.. التضامن: 669 سائق حافلة مدرسية خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات

الأحد، 09 أكتوبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التضامن: 669 سائق حافلة مدرسية خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب ـ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 
التموين: الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى زيادة دعم الخبز بـ24 مليار جنيه
 
التضامن: 669 سائق حافلة مدرسية خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات
 
السكة الحديد: تعديل تركيب قطارى 2012ـ 2013 القاهرةـ أسوان بعربات ثالثة مكيفة
 
وزير التموين: القيادة السياسية والحكومة قررتا التدخل لدعم فئات المجتمع
 

 


حصاد الوزارات

التضامن الاجتماعى

العماله المصريه

التموين

وزاره التموين

السكه الحديد

الصحه



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