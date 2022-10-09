التموين: الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى زيادة دعم الخبز بـ24 مليار جنيه

كتب أمين صالح

طالب الدكتور على المصيلحي وزير التموين، بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين الزراعة والاقتصادية والتضامن الاجتماعي لمناقشة آلية رفع كفاءة دعم الخبز، على أن يتم دراسة الاقتراحات المختلفة، مؤكدا أن الحرب الروسية الأوكرانية مؤخرا تسببت في زيادة 24 مليار جنيه إضافي للخبز.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الزراعة اليوم بمجلس النواب.

أضاف وزير التموين أن تنظيم منظومة دعم الخبز ستصب في صالح المواطن وسيكون هو المستفيد الأول من ذلك، موضحا أن مصر تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة المساحة المنزرعة من القمح، وأن مصر تستهلك حوالي 18 مليون طن قمح سنويا، حيث تنتج ما بين 9 إلى 10 ملايين طن، وتستورد الباقي من الخارج.

وقال المصيلحى إن القيادة السياسية أكدت علي زيادة المساحة المزروعة من القمح، كما أن هناك مليون فدان زيادة مزروعة قمح خلال الفترة المقبلة.

بدوره أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة أن تنظيم عملية دعم الخبز أمر هام وهو المقصود، موضحا أن وزارة التموين قدمت مردودا جيدا في هذا الإطار حتى الآن.

كما قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، إن كافة المضارب المعتمدة والتى لها سجل تجارى يجب أن تتقدم لوزارة التموين بطلب رسمي من أجل اعتمادها خلال مهلة 24 ساعة من الآن.

وأضاف وزير التموين أنه سيكون هناك لجنة موجودة داخل المضرب، وهذا الأمر سيساعد في تقنين الأمر وحساب ما تنتجه مصر بدقة في ظل تعطل بعضهم عن العمل .

وطالب وزير التموين كافة الجهات التى تريد أن تعمل فى تجارة الأرز التقدم بأوراقهم إلى لجنة سلامة الغذاء، وكل مضارب الأرز.