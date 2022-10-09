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السكة الحديد: تعديل تركيب قطارى 2012ـ 2013 القاهرةـ أسوان بعربات ثالثة مكيفة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 02:11 م
السكة الحديد: تعديل تركيب قطارى 2012ـ 2013 القاهرةـ أسوان بعربات ثالثة مكيفة تعديل تركيب قطارى 2012 / 2013 القاهرة / أسوان والعكس بعربات ثالثة مكيفة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب قطارى 2012 / 2013 مكيف ( أسبانى ) القاهرة / أسوان والعكس وذلك على سبيل التجربة لمدة شهر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 / 10 / 2022 بجدولهما الحالى على النحو التالى:
 
اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 / 10 / 2022 تعديل تركيب قطار 2012 مكيف القاهرة / أسوان ليكون بالتركيب الآتى: [ 10 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة بوفيه تهوية ديناميكية ] ومن يوم الخميس الموافق 13 / 10 / 2022 تعديل تركيب قطار 2013 مكيف أسوان / القاهرة على أن يكون بنفس التركيب الوارد به قطار 2012 .
 
ويأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة. 
 

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