السكة الحديد: تعديل تركيب قطارى 2012ـ 2013 القاهرةـ أسوان بعربات ثالثة مكيفة

كتب ـ سيد الخلفاوى

قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب قطارى 2012 / 2013 مكيف ( أسبانى ) القاهرة / أسوان والعكس وذلك على سبيل التجربة لمدة شهر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 / 10 / 2022 بجدولهما الحالى على النحو التالى:

اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 / 10 / 2022 تعديل تركيب قطار 2012 مكيف القاهرة / أسوان ليكون بالتركيب الآتى: [ 10 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة بوفيه تهوية ديناميكية ] ومن يوم الخميس الموافق 13 / 10 / 2022 تعديل تركيب قطار 2013 مكيف أسوان / القاهرة على أن يكون بنفس التركيب الوارد به قطار 2012 .

ويأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.