التموين: إنشاء 3 مجمعات لإنتاج زيت الطعام لتحقيق الاكتفاء الذاتى

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كل المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.
كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح 3 فرص استثمارية لإنشاء 3 مجمعات للزيوت بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 321 مليون دولار، وتم اختيار الموقع الأول في مدينة برج العرب على مساحة 137 ألف متر مربع، وتتضمن مصنع استخلاص بطاقة 900 ألف طن بذرة سنوياً، ومصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطلاقة 2400 طن سنويا، ومصنع إنتاج المسلى بطاقة 90 ألف طن سنويا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع نحو 165 مليون دولار، كما أن الهيكل التمويلي بنسبة 50% مستثمرين و50% قروضا طويلة الأجل والفرصة الثانية في مدينة السادات على مساحة 210 آلاف متر مربع، وتشمل مصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 240 ألف طن سنويا، وأن هذا المصانع ستعمل عَلى سد فجوة الاستيراد من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
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