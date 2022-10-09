الصحة: المضادات الحيوية تفقد فاعليتها بسبب الاستخدام المفرط "إنفوجراف"

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن المضادات الحيوية قد تفقد فاعليتها بسبب الاستخدام المفرط، ونصحت باستشارة الطبيب قبل استخدامها.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الدراسات العلمية أثبتت أن 67 % من المصابين بفيروس كورونا يأخذون المضادات الحيوية بدون وصف الطبيب.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه فى حال التأكد من الإصابة بفيروس كورونا يجب استشارة الطبيب المختص قبل تناول المضادات الحيوية.

وكانت وزارة الصحة والسكان وجهت الطلاب من 12 إلى 18 عاما بالحصول على لقاح كورونا قبل العام الدراسى لضمان حمايتهم، مؤكدة أن اللقاحات متوفرة فى جميع المراكز بالمجان.