أبرز الطرق الصحية للتخلص من دهون البطن

كتبت نهير عبد النبى

دهون البطن من أبرز المشاكل الصحية التي يعانى منها الكثيرون، قد يعتقد البعض أن دهون البطن مرتبطة بالسمنة ولكن قد يعانى الأشخاص النحيفون من دهون البطن أيضًا، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك بعض الطرق للتخلص من دهون البطن وهى:

1:مارس التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل 5 أيام في الأسبوع على الأقل يعد المشي أمرًا مهمًا، طالما أنه سريع بدرجة كافية بحيث تتعرق وتتنفس بشكل أقوى، ويكون معدل ضربات قلبك أسرع من المعتاد.

2: النظام الغذائي: لا يوجد نظام غذائي سحري لدهون البطن. ولكن عندما تفقد الوزن في أي نظام غذائي، فإن دهون البطن عادة ما تكون أولًا.

يمكن أن يساعد الحصول على ما يكفي من الألياف، حيث تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون 10 جرامات من الألياف القابلة للذوبان يوميًا - دون أي تغييرات أخرى في النظام الغذائي - يكتسبون دهونًا حشوية أقل بمرور الوقت مقارنة بالآخرين، وهذا بسيط مثل تناول تفاحتين صغيرتين أو كوب من البازلاء الخضراء أو نصف كوب من الفاصوليا.

حتى لو احتفظت بكل شيء آخر على حاله ولكنك تحولت إلى خبز يحتوي على نسبة أعلى من الألياف ، فقد تتمكن من الحفاظ على وزنك بشكل أفضل بمرور الوقت".

3:النوم بشكل صحى، حيث اثبتت بعض الدراسات ان الأشخاص الذين ينامون من 6 إلى 7 ساعات كل ليلة اكتسبوا دهونًا حشوية أقل على مدار 5 سنوات مقارنة بمن ينامون 5 ساعات أو أقل في الليلة أو 8 ساعات أو أكثر كل ليلة، قد لا يكون النوم هو الشيء الوحيد المهم - لكنه كان جزءًا من الصورة.

4: الإجهاد: كل شخص لديه ضغوط أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هي الاسترخاء مع الأصدقاء والعائلة ، والتأمل، وممارسة الرياضة للتخلص من التوتر ، والحصول على المشورة، هذا يجعلك أكثر صحة وأفضل استعدادًا لاتخاذ خيارات جيدة لنفسك.