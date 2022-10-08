اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 08:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مبادرة ابدأ: نعمل على تحسين المنتج المصرى كالمستورد للمنافسة به بسعر رخيص

السبت، 08 أكتوبر 2022 08:21 م
مبادرة ابدأ: نعمل على تحسين المنتج المصرى كالمستورد للمنافسة به بسعر رخيص الدكتور محمد عبد السميع عضو بمبادرة ابدا لتوطين الصناعة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد عبد السميع عضو بمبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة، إن المبادرة تعمل على تقليل الفجوة الاستيرادية وتساعد على توفر فرص عمل للشباب، ومن هنا بدأت المبادرة بوضع خطة واضحة وتم البناء عليها، وتمت مقابلة جميع الجهات المسئولة بالدولة وتم عمل داتا بجميع البيانات. 
 
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "فريق الرصد الميدانى من مبادرة حياة كريمة لجميع المصانع المتعثرة في جميع أرجاء الجمهورية، وتم بناء قاعدة بيانات، ووضح لدينا أن هناك منتجات نستوردها من الخارج، ويوجد هنا مصانع تصنع هذا المنتج، ولكن الكوالتى مش زى المستورد، ولكن نعمل على تعديله حتى يكون الكوالتى عالى الجودة، للاستغناء عن المستورد بجودة عالية وسعر أرخص عن المستورد". 
 
وتابع أن المصانع ليس لديها عامل بشرى مدرب، جيدا، وكذلك لا يوجد تسويق للمنتج داخليا أو خارجيا، ولا يوجد بحوث أو تطوير للمنتج وعملنا على المحاور لكل المصانع المصرية ونعمل على تطويرها لمواكبة التطور للمصانع العالمية.

مبادرة ابدا

المنتج المصرى

المستورد

لبنى عسل



الموضوعات المتعلقة

عضوة مبادرة ابدأ: نستهدف توفير 150 ألف فرصة عمل.. وزيادة الصادرات

السبت، 08 أكتوبر 2022 07:12 م

برلمانى: مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة تؤكد اهتمام الدولة بالقطاع لتحقيق التنمية

السبت، 08 أكتوبر 2022 02:00 م

النائب حازم الجندى: مصر تدخل عصر الصناعة بقوة ومبادرة "ابدأ" خطوة على الطريق الصحيح

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:54 ص

عضو مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية: نعمل على 64 مشروعا بها فجوة استيرادية

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 11:03 م

عضو مبادرة ابدأ لـ"إكسترا نيوز": نعمل على الربط مع "حياة كريمة"

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 08:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة