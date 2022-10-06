تناول السلمون مرة في الأسبوع يقلل من خطر فقدان الذاكرة

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن تناول حصة واحدة فقط من السلمون في الأسبوع في منتصف العمر يقلل من خطر فقدان الذاكرة، بحسب ما نشرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وقامت دراسة أجريت على ما يقرب من 2200 أمريكي ، معظمهم في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، بقياس مستوى أحماض أوميجا 3 الدهنية في دمائهم.

وتأتي هذه الأحماض بشكل أساسي من تناول الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والرنجة والسردين، على الرغم من أنه يمكن للناس أيضًا الحصول عليها من المكملات الغذائية.

كلما كان مستوى أوميجا 3 أعلى لدى الأشخاص ، كان أداءهم أفضل بشكل عام في اختبار التفكير المعقد، والذي يرتبط بكونهم جيدين في حل المشكلات في الحياة الواقعية.

ثلاثة أرباع الأشخاص الذين لديهم أعلى مستوى من أوميجا 3 لديهم أيضًا حصين أكبر - منطقة الدماغ المرتبطة بالذاكرة.وفقًا للباحثين، كان من المرجح أن هؤلاء الأشخاص تناولوا حصة واحدة على الأقل (3 جرام) من الأسماك الزيتية أسبوعيًا.

من المرجح أن يمنع هذا الحُصين الأكبر من الإصابة بالخرف، حيث يكون لدى الأشخاص المزيد من خلايا الدماغ التي يفقدونها مع تقدمهم في السن قبل المعاناة من أي فقدان للذاكرة.

قالت الدكتورة كلوديا ساتيزابال، التي قادت الدراسة من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو: "إن تناول السمك ، وهو أمر سهل للغاية إذا كنت تعيش على الساحل في المملكة المتحدة، يمكن أن يساعد عقلك في تقدم العمر بشكل أكثر صحة و حماية من الخرف.

"تشير هذه النتائج حتى إلى أنها يمكن أن تساعد الأشخاص في منتصف العمر عندما يكونون صغارًا ويتمتعون بصحة جيدة ، من خلال تعزيز مهارات التفكير لديهم."

لم يُسأل الأشخاص في الدراسة، التي نُشرت في مجلة Neurology، عن كمية الأسماك التي تناولوها، والتي غالبًا ما يخطئون في تذكرها.

بدلاً من ذلك ، تم قياس أوميجا 3 في دمائهم قبل أن يكملوا سلسلة من الاختبارات المعرفية وفحص دماغهم في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.

قسم الباحثون الأشخاص الذين درسوا إلى أربع مجموعات بناءً على مستويات أوميجا 3.

المجموعات الثلاث ذات المستوى الأعلى، مقارنة بالمجموعة الأقل أوميجا 3 ، كان لديهم فائدة واضحة للتعلم والذاكرة مع تقدمهم في العمر.

كان هذا هو الحال حتى عندما تم أخذ عوامل مثل العمر وارتفاع ضغط الدم، والتي يمكن أن تؤثر على صحة الدماغ ، في الاعتبار.

تم ربط أوميجا 3 بالتفكير التجريدي الأفضل، استنادًا إلى طرح أسئلة على الأشخاص حول كائنات منفصلة، مثل القاسم المشترك بين السكين والمقص - الإجابة: كلاهما يقطع الأشياء.

كلما ارتفع مستوى أوميجا 3 لشخص ما ، كان أداءه أفضل بشكل عام في هذا الاختبار المهم للقدرة العقلية.

قد تساعد الأحماض الدهنية الموجودة في الأسماك الدماغ عن طريق تقليل الالتهابات الضارة.

وتعليقًا على الدراسة ، قالت الدكتورة سارة إيماريسيو ، رئيسة الأبحاث في مركز أبحاث ألزهايمر بالمملكة المتحدة: "كما يقول المثل ،" أنت ما تأكله "، ومثل أجزاء الجسم الأخرى ، يمكن أن تتأثر أدمغتنا بالطريقة التي نتبعها نعيش حياتنا ، بما في ذلك نظامنا الغذائي.

وأضافت: "ما نعرفه هو أن العقل السليم في منتصف العمر مهم لصحة الدماغ في وقت لاحق من الحياة أيضًا، وأن اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام مهم للحد من مخاطر الإصابة بالخرف".

قالت هيئة الصحة البريطانية NHS إن النظام الغذائي الصحي والمتوازن يجب أن يتضمن حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا ، بما في ذلك واحدة من الأسماك الزيتية للمساعدة في الحفاظ على صحة القلب.