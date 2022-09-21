كيف يؤثر زيت السمك أوميجا 3 على صحتك العقلية ؟

كتب – حسام الشقويرى

يعتبر زيت السمك مكملًا شائعًا بدون وصفة طبية يتم استخراجه من الأسماك الدهنية مثل السردين والأنشوجة والماكريل والسلمون، ويحتوي زيت السمك بشكل أساسي على نوعين من أحماض أوميغا 3 الدهنية - حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) ، والمعروفين جيدًا بفوائدهما على صحة القلب والبشرة، ومع ذلك، فإن زيت السمك له تأثير لا يصدق على الدماغ، خاصة عندما يتعلق الأمر بفقدان الذاكرة والاكتئاب، وفقا لما نشره موقع healthline

ما هو زيت السمك أوميجا 3؟

أحماض أوميغا 3 الدهنية هي دهون متعددة غير مشبعة مسؤولة عن معظم فوائد زيت السمك للدماغ والصحة العقلية ، ويحتوي زيت السمك بشكل أساسي على نوعين من أحماض أوميغا 3 الدهنية - EPA و DHA .

وهما مكونات أغشية الخلايا ولها وظائف قوية مضادة للالتهابات داخل الجسم.

وفي النظام الغذائي البشري ، توجد EPA و DHA بشكل حصري تقريبًا في الأسماك الدهنية وزيت السمك، نظرًا لأن معظم الناس لا يستهلكون الكميات الموصى بها من الأسماك ، فمن المحتمل أن يفشل العديد من الأشخاص في الحصول على ما يكفي من EPA و DHA في وجباتهم الغذائية ، ويمكن للجسم أن يصنع EPA و DHA من أوميغا 3 آخر يسمى حمض ألفا لينولينيك (ALA.

EPA و DHA هما أحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية الموجودة في زيت السمك، نظرًا لأن الأشخاص غالبًا ما يقصرون في تناول الأسماك الموصى بها ، فقد تكون مكملات زيت السمك بديلاً مناسبًا لمنحك الفوائد الصحية لأوميجا 3.

كيف تؤثر أوميجا 3 على الدماغ؟

تعتبر أحماض أوميغا 3 الدهنية EPA و DHA ضرورية لوظيفة الدماغ الطبيعية وتطوره في جميع مراحل الحياة، ويبدو أن EPA و DHA لهما دور مهم في نمو دماغ الطفل ، ربطت العديد من الدراسات تناول النساء الحوامل من الأسماك أو استخدام زيت السمك مع درجات أعلى لأطفالهن في اختبارات الذكاء ووظيفة الدماغ في مرحلة الطفولة المبكرة ، وهذه الأحماض الدهنية ضرورية أيضًا للحفاظ على وظائف المخ الطبيعية طوال الحياة.

تلعب أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك أدوارًا مهمة في وظائف المخ وتطوره. هناك أيضًا ادعاءات بأن زيت السمك يمكن أن يحسن وظائف المخ لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة ، مثل المصابين بمرض الزهايمر أو غيرها من الإعاقات الإدراكية.