اتعشى واتمشى ..اعرف الفوائد الصحية للمشى بعد تناول العشاء

كتبت ميرفت رشاد

يعد المشي أحد أسهل الطرق لدمج النشاط البدني في روتينك، غالبًا ما يتم تشجيع المشي بعد العشاء ولكن لماذا؟ في السطور القادمة سنوضح الفوائد العديدة لإضافة نزهة بعد العشاء إلى روتينك، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

6أسباب تدفعك إلى التمشية بعد العشاء إلى روتينك:

1. يعزز هرمونات السعادة



تؤدي ممارسة الأنشطة البدنية أو الانخراط فيها إلى زيادة إنتاج الهرمونات السعيدة في الجسم، عندما نمارس الرياضة ، فإنه يحسن تدفق الدم ، ويطلق الهرمونات ، ويزيد من ضربات القلب، كل هذه العوامل تساعدنا على الشعور بالنشاط والسعادة.

2. أفضل الهضم



يمكن أن يساعدك المشي على هضم العشاء بشكل أفضل، الخلود إلى النوم بعد الأكل مباشرة يمكن أن يسبب مشاكل صحية مختلفة، النوم مباشرة بعد الأكل يمكن أن يؤثر على الهضم ويسبب أيضًا زيادة الوزن غير الصحية، يضمن المشي بعد الوجبات ، وخاصة العشاء ، هضم الطعام جيدًا، كما أنه يعزز امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، تساعد الحركة الجسدية للجسم على تحسين عملية الهضم لأنها تؤدي أيضًا إلى الحركة في الأعضاء المختلفة التي تشكل جزءًا من الجهاز الهضمي، هذا يساعد على تحريك الطعام من خلال الجهاز الهضمي بشكل أسرع.

3. يحسن نوعية النوم



يمكن أن يساعد المشي بعد العشاء في إفراز هرمونات السعادة وكذلك تسريع عملية الهضم، تؤدي هذه العوامل إلى ليلة نوم هادئة، يعد الحصول على 8 ساعات من النوم يوميًا أمرًا ضروريًا لعمل الجسم بشكل سليم، يمكن أن يساعد المشي بعد العشاء أيضًا في الاستفادة من الطاقة التي يوفرها العشاء ، مما يجعلك تنام بشكل أسرع.

4. يساعد على تجنب الجوع



المشي بعد العشاء يمكن أن يتعبك ويجعلك مستعدًا للنوم، في كثير من الأحيان ، يمكن أن يسبب السهر بعد العشاء الجوع ويؤدي إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية، يضمن لك المشي قبل النوم أو بعد العشاء أن تنام مبكرًا ، مما يقلل من فرصك في الشعور بالرغبة الشديدة.

5. يساعد على فقدان الوزن



تؤدي ممارسة الرياضة جنبًا إلى جنب مع النظام الغذائي الصحيح إلى فقدان الوزن بشكل صحي، تناول عشاء ثقيل والنوم يمكن أن يسبب مشاكل صحية مختلفة بما في ذلك زيادة الوزن، يضمن لك المشي بعد العشاء ممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ وحرق بعض السعرات الحرارية.

6. يعزز التمثيل الغذائي



ما نأكله يمكن أن يزيد أو يقلل من التمثيل الغذائي لدينا، يمكن أن تساعد التمارين أجسامنا على امتصاص العناصر الغذائية التي تثبت عملية التمثيل الغذائي بشكل أفضل، يمكن أن يؤدي المشي بعد الأكل أيضًا إلى زيادة التمثيل الغذائي، يتحسن التمثيل الغذائي لأن الجهاز الهضمي يعمل بشكل أفضل أيضًا أثناء قيامنا بالأنشطة البدنية.