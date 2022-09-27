علامات تحذيرية تعنى أن جسمك بحاجة للمشى أبرزها الإمساك

فاطمة ياسر

"الحركة بركة".. هذا ما أكدته العديد من الدراسات والأطباء أيضا، ولذا فالجسم يحتاج إلى المشي والحركة والنشاط بشكل يومي، والهدف هو زيادة قدرته علي القيام بأنشطته المختلفة، ووظائفه.