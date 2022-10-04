ملكة الدنمارك تعتذر عن تجريد أحفادها من ألقابهم.. وخبير: علامة لوجود صراع كبير

كتبت ريهام عبد الله

زعم خبراء ملكيون أن اعتذار الملكة مارجريت الثانية، ملكة الدنمارك، بعد اتخاذ قرار تجريد أحفادها من ألقابهم الملكية يشير إلى وجود صراع كبير، وأنها تخشى الظهور باعتبارها "ملكة قاسية".

ووسط اضطراب واضح داخل العائلة المالكة الدنماركية، اتخذت الملكة، خطوة غير مسبوقة بإصدار بيان عام تشرح قرارها بإزالة ألقاب الأمير والأميرة من أطفال الأمير يواكيم الأربعة، حيث أعربت عن أسفها لاتخاذ "القرار الصعب"، لكنها أصرت على أنه كان الاختيار الصحيح، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



ملكة الدنمارك

ووفقًا لمعلقين من العائلة المالكة الدنماركية، فإن البيان العام "غير عادى تمامًا"، ويظهر مدى خطورة الصراع داخل الأسرة، وفى حديثه إلى المجلة الدنماركية Ekstra Bladet، قال خبير البيت الملكى لارس هوفباكه سورينسن: "إنه وضع غير عادى تمامًا، إنه تاريخى، ويظهر شيئًا ما حول الجدية التى تشعر الملكة بأنها مدعوة لإصدار مثل هذا الإعلان الشخصى فى بيان صحفى"، وتابع: "إنه أمر غير عادى تمامًا ولم تفعل ذلك من قبل، إنه يظهر أن هناك صراعًا كبيرًا".

وأضاف السيد سورينسن، أن تصريح الملكة كان وسيلة لمحاولة إنهاء هذا الصراع ورسم خط تحته، بعد عدة أيام من الاضطرابات بين الملكة وابنها الأصغر.



الأمير يواكيم وزوجته



الملكة مارجريت

وفى يوم الخميس الماضى، أخبر الأمير يواكيم إيكسترا بلاديت أن أطفاله، الأمير نيكولاي، 23 عامًا، والأمير فيليكس، 20 عامًا، والأمير هنريك، 13 عامًا، والأميرة أثينا، 10 أعوام، أصيبوا "بأذى" قرار جدتهم بإزالة ألقابهم الأميرية، اعتبارًا من 1 يناير 2023، مضيفًا أنه لم يكن أمامه سوى أيام قليلة لإبلاغهم بالأخبار قبل الإعلان عنها علنًا.

كما اعترف بأن علاقته بشقيقه ولى العهد فريدريك "معقدة" - وأنه لم يسمع من والدته الملكة مارجريت الثانية بعد أن جردت أطفاله من ألقابهم الملكية.

ومع ذلك، وفقًا للسيد سورنسين: "لا يمكن أن يكون لديك أعضاء أو أعضاء سابقون فى البيت الملكى يتحدثون باستمرار فى الصحافة عن قرار الملكة ويتناقشون ذهابًا وإيابًا مع بعضهم البعض فى مرأى من الجميع"، وأضاف أن الملكة مارجريت "كان عليها أن تقول شيئًا" بعد التعليقات العامة للأمير يواكيم.