تعليم القاهرة: نسعى لسد عجز المعلمين بالمدارس

كتب سيد الخلفاوى

افتتح محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مشروع تطوير مدرسة عمر بن عبد العزيز الإعدادية بنين التابعة لإدارة حلوان التعليمية، ودور هيئة الأبنية التعليمية الكبير.

وأشار عطية إلى سعى الوزارة لسد العجز بالمدارس، موضحاً بأن ذلك سيأتى بتعاون الجميع من أعضاء مجلس النواب والشيوخ والتكاتف من أجل تحقيق ذلك الهدف والخطة المرجوة متمنياً عام دراسي سعيد.

وتفقد مدير المديرية، بعض الفصول الدراسية المختلفة، مؤكدا علي المتابعة المستمرة حيث أن الهدف منها هو تحقيق الإنضباط المدرسي وسلامة ابنائنا واتزان العملية التعليمية ككل.

وأشار إلي تحفيز الطلبة وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة لتنمية مواهبهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين ودعمهم، مضيفا أن للمدرسة دور كبير في بناء شخصية الطالب وتكوين مفاهيمه وتنمية مهاراته، فللمدرسة وإدارتها ومدرسيها جهود مبذولة وملموسة، ونتوقع المزيد والمزيد من أجل ابنائنا مستقبل مصر.

كما تابع ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة من خلال اليوم الرياضي، كما طالب جميع الحضور المسئولية من رؤساء أحياء منطقة الجنوب ورئيس جهاز مدينة المستقبل (15مايو)، بتكاتف الجهود والتعاون لتخصيص وإنشاء مدرسة زراعية بالمنطقة وكذا صناعية عسكرية .