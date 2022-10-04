برنامج خطوة نحو حياة أفضل يصل إلى محافظة كفر الشيخ بمشاركة 400 طفل.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، البرنامج القومي للقوافل الترويحية التعليمية "خطوة نحو حياة أفضل" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" الذى يقام من اليوم ويستمر 4 أيام بمركز شباب كفر الشيخ، بمشاركة 400 طفل من عمر 10 إلى 13 عام، على أن يشارك 100 طفل كل يوم فقط و ذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء.

وجهت الدعوة إلى 100 طفل لإقامة الأنشطة المتنوعة على أرض ملعب مركز شباب كفر الشيخ كل يوم، ويتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة وورش العمل التفاعلية التى تهدف إلى التعلم وتغيير السلوك، مع استخدام الأنشطة الترويحية المختلفة "الرياضية والفنية" ودمجها بالعلوم المختلفة لتوصيل المادة العلمية لعقول النشء والشباب بطريقة مستحدثة وتفاعلية تحث على التعلم الممتع والشيق وذلك بما يتناسب مع ميول ورغبات المشاركين بالبرنامج.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج يهدف إلى تنمية الملكة الإبداعية من خلال ممارسة الأطفال مجموعة من الأنشطة الترويحية التنموية التعليمية بمجالاتها المختلفة، من أجل تنمية واستثمار قدرات النشء من كل الجوانب "البدنية، العقلية، المزاجية" وخلق جيل متزن يستحق " حياة أفضل" .

تعمل مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، على تقديم البرنامج القومي لأبناء المحافظة على أكمل وجه كما تستعد إدارة تنمية النشء لاستقبال "كرفان" وزارة الشباب والرياضة، للتوعية البيئية الداعم لاستضافة مؤتمر المناخ متعدد الأطراف cop 27 بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء و ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، وبإشراف لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء وتنفيذ فريق عمل الإدارة.