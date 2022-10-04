برغم فوائده.. تناول البروكلى بكثرة يؤثر على الغدة الدرقية ويسبب الغازات

كتبت ميرفت رشاد

البروكلي غذاء خارق يعزز الصحة، غنى بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، إنه مفيد للقلب والدماغ والعظام وجهاز المناعة وصحة الأمعاء، من المؤكد أنه من المفيد التغلب على أي آثار جانبية أخرى لتناول البروكلي بدلاً من تجنبه لأن هناك العديد من الإيجابيات المدهشة لاستهلاكها، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

يسبب الغازات

يسبب البروكلي الغازات والانتفاخ، مثل أبناء عمومته الصليبيين واللفت والقرنبيط والكرنب، إلى أن يكون أحد أكثر الخضروات إنتاجًا للغازات، إنه محمل بالرافينوز، وهو سكر مكون من ثلاثة سكريات - الجالاكتوز والجلوكوز والفركتوز - تنتقل غير مهضومة عبر الأمعاء الدقيقة حتى تخمرها البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة ، مما ينتج غاز الميثان، تحتوي الخضروات الغنية بالألياف أيضًا على مركبات الجلوكوزينولات والكبريت التي تكسرها الأمعاء في البيض الفاسد الذي يشم رائحة غاز كبريتيد الهيدروجين.

يؤثر على الغدة الدرقية

ينتمي البروكلي إلى فئة من الأطعمة تسمى goitrogens. وهو أسوأ غذاء للغدة الدرقية، لكن لا داعي للقلق ، فتسخين هذه الخضروات التي تشمل القرنبيط والكرنب ، يخفف من هذا التأثير، تسخين الخضروات الصليبية يزيل نشاطها الجيتروجيني، فإن الفوائد الصحية للبروكلي تفوق بكثير العيوب ، فقط تأكد من تناوله باعتدال.

يقلل من الالتهاب

يبدو أن تناول البروكلي يلعب دورًا في تقليل مستويات بروتين سي التفاعلي CRP في الدم ، وهو مؤشر على الالتهاب، يمكن لطبيبك أن يطلب فحص دم CRP لتحديد خطر إصابتك بمرض الشريان التاجي وتضيق الشرايين بناءً على النتائج.

قامت دراسة في المجلة الدولية لعلوم الغذاء والتغذية بتقييم التدخل الغذائي القائم على البروكلي في مجموعة من المدخنين الذكور الشباب، بعد 10 أيام من تناول 250 جرامًا من البروكلي يوميًا ، لاحظ المدخنون انخفاض مستويات بروتين سي التفاعلي في البلازما بمعدل 48٪ ومستويات حمض الفوليك واللوتين المفيدة بنسبة 17٪ و 29٪ على التوالي.

يمنع أمراض الأوعية الدموية

قد يحافظ البروكلي على نظافة الشرايين والأوردة، وجد الباحثون في المجلة البريطانية للتغذية أن ارتفاع استهلاك هذه الخضروات وغيرها من الخضروات الصليبية كان مرتبطًا بأمراض الأوعية الدموية الأقل انتشارًا.

يحميك من مرض الكبد الدهني

أظهرت دراسة على القوارض في مجلة التغذية أن الفئران التي تغذت على نظام غذائي مصمم لتقليد نظام غذائي بشري مليء بالدهون والسكريات عانت من انخفاض الدهون الثلاثية في أكبادها وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد، بعد تناول مكملات البروكلي لمدة ستة أشهر.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

العديد من الدراسات التي أجريت على القوارض والبشر تظهر أدلة تربط الاستهلاك اليومي للخضروات الصليبية بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والقولون والرئة والثدي ، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان.