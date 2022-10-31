مرفق الكهرباء يوجه بعض النصائح للمواطنين فى حالة سقوط أمطار.. تعرف عليها

كتبت ـ رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض النصائح لمستهلكي مرفق الكهرباء للتعامل مع مهمات الكهرباء، خاصة فى ظل الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد يوضح بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار:

1- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).

2-إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

3-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة .

5-الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

6-يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.