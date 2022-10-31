اليوم السابع
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مرفق الكهرباء يوجه بعض النصائح للمواطنين فى حالة سقوط أمطار.. تعرف عليها

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 07:00 ص
مرفق الكهرباء يوجه بعض النصائح للمواطنين فى حالة سقوط أمطار.. تعرف عليها مرفق الكهرباء
كتبت ـ رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض النصائح لمستهلكي مرفق الكهرباء للتعامل مع مهمات الكهرباء، خاصة فى ظل الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد يوضح بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار:
 
1- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).
 
2-إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.
 
3-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.
 
4- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة .
 
5-الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.
 
6-يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

الأمطار



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