تنظيم مرفق الكهرباء: قريباً سيتمكن القطاع الخاص من البيع مباشرة للمشترك

كتبت ـ رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز أوشك على اﻻنتهاء من القواعد المنظمة ليتمكن المستثمر من بيع الطاقة مباشرة للمشترك دون وسيط، مؤكداً أنه قريبا ستتمكن محطات توليد الكهرباء التابعة للقطاع الخاص من بيع الطاقة للمستهلك مباشرة.

وأضاف عمران خلال الجلسة العامة بمعرض مصر للطاقة الذى يقام تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأهداف الاستراتيجية للطاقة حتى عام 2030 هدفها ضمان أمن الطاقة وتحرير الأسواق المحلية للطاقة مع تعزيز الدور الإقليمي لأنشطتها وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية للطاقة و تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع، باﻹضافة إلى الحد من الآثار البيئية للقطاع من الانبعاثات والملوثات.

وتابع عمران، أنه بحلول عام 2035 ستصل نسبة توليد الكهرباء من الرياح 14.04 % و 21 % من خلايا الشمسية و 5 % من المركزات الشمسية و 1.98% من المائى و57.33% من الطاقة التقليدية ، لافتاً إلى أن استراتيجية الطاقة حتى عام 2035 تستهدف تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع إحدى بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للطاقة في مصر( بترول ـ كهرباء)في هذه الاستراتيجية تم اختيارالمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة في مصر والتى تتوافق استراتيجية قطاع الطاقة 2035 مع رؤية مصر 2030 .

وأشار عمران إلى أن المشروعات المستقبلية التى يجرى تنفيذها بمعرفة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عبارة عن مشروع محطة رياح قدرة 250 ميجاوات بخليج السويس (تم توقيع عقد تنفيذ المشروع بتاريخ 2020/8/18 مع تحالفي شرکتی فیستاس ايطاليا وشيلي فرنسا) بمدة تنفيذ 3 سنوات (يوليو 2023)، وتنفيذ عدد 3 مشروعات خلايا فوتوفلطية بإجمالي قدرات 120 ميجاوات و 50 ميجاوات بالزعفرانة بالتعاون مع بنك التعمير الالماني (KFW) تم توقيع العقد بتاريخ 2021/4/5) وجاري التنفيذ (ابريل 2022) و 20 ميجاوات بالغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) و50 ميجاوات بكوم أمبو بالتعاون مع الصندوق العربي للانماء الاقتصاديوالاجتماعي) (جاري اجراءات التعاقد مع استشاري تنفيذ المشروع وجاري الاعداد لطرح كراسة الشروط لاختيار مقاول التنفيذ).