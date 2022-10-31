تحرير 152 محضراً لمخالفات بالمخابز البلدية والأسواق في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من مديرية التموين ،بشأن نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة مديرية التموين على المخابز البلدية والأسواق والمحلات وكافة الأنشطة التجارية،لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وإنتاج الخبز بالمواصفات القياسية والأوزان المقررة ومواجهة التلاعب أو الغش التجاري ،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، ولضمان جودة و سلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين

وتبين من التقرير،الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبدالله ،الإشارة إلى تنظيم 15 حملة متفرقة " أمس "على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن تحرير 152 محضراً لمخالفات تموينية متنوعة بالمخابز والتي تضمنت 22 محضراً لإنتاج خبز ناقص الوزن ، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، و9 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين و2 محضر لتدني مستوى النظافة وعدم وجود ميزان ، و7 لعدم الالتزام بوضع قائمة للتشغيل

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية ، فقد تم تحرير 109 مخالفة تموينية وصحية،بواقع 70محضراً لعدم وجود شهادة صحية،و21 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار،و8 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية ، و2 محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، و3 محاضر لحيازة سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، ومحضر للبيع بأزيد من السعر،و3 محاضر لمستودعات للتوقف عن العمل،ومحضر لتجميع دقيق بلدي مدعم، حيث تم تحرير المحاضر وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد

من جهته أوضح وكيل التموين،أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" في الاجتماع الذي عقده "أمس" بمقر الغرفة التجارية،وتم خلاله التأكيد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية،للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية،من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتطبيق القانون على المخالفين،وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المعنية من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، ،لمجابهة كافة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجاري ومحاولات الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة للمغالاة في الأسعار واستغلال أية ظروف طارئة