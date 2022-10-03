أخبار × 24 ساعة.. مركز زراعة الأعضاء المتكامل بمعهد ناصر بطاقة 300 سرير و 12 غرفة عمليات

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أخبار × 24 ساعة.. مركز زراعة الأعضاء المتكامل بمعهد ناصر بطاقة 300 سرير و 12 غرفة عملياتالإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:00 ص
الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة
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