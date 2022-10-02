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مديريات التعليم تحدد شروط التطوع للعمل بالمدارس لسد العجز فى المعلمين

الأحد، 02 أكتوبر 2022 03:13 م
مديريات التعليم تحدد شروط التطوع للعمل بالمدارس لسد العجز فى المعلمين وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أعلنت بعض المديريات التعليمية، فتح باب التطوع للعمل بالمدارس، لسد العجز فى عدد المعلمين بالعام الدراسي الجديد 2022/2023، وفقاً للكتاب الدورى رقم 26 لسنة 20/9/2021، بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس.

وحددت المديريات شروط التطوع لسد العجز كالتالى:

- الحاصلون على مؤهل عال تربوى.

- الحاصلون على مؤهل عال ودبلومة تربوية.

- يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب لهم صلة قرابة بالمتطوع حتي الدرجة الثانية، الدرجة الأولي: (الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة) الدرجة الثانية (الأخ والأخت والجد والجدة والأحفاد).

- العمل التطوعي مجاناً ولا يكتسب الحق في المطالبة في التثبيت أو التعيين أو التعاقد مستقبلا علي الموازنة العامة للدولة.

- ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم من خلال مشرفي المادة.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في التطوع:

- طلب من الراغب باسم مدير عام الإدارة التعليمية وفق النموذج المعد من قسم التنسيق الابتدائى .

- أصل شهادة المؤهل الدراسي للاطلاع وعدد 4 صور منها.

- عدد 4 صور لبطاقة الرقم القومى سارية.

- أصل شهادة الخدمة العسكرية للذكور وأصل نموذج إنهاء الخدمة العامة للأناث.

 4 ـ صور من شهادة الميلاد.

 


التربية والتعليم

سد العجز فى المدارس

التطوع فى المدارس

شروط التطوع فى المدارس

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