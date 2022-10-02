السكة الحديد: تخفيض 50% من سعر التذكرة لذوى الهمم ومرافقيهم بكافة القطارات

كتب ــ سيد الخلفاوى

تقدم الهيئة القومية لسكك حديد مصر العديد من الامتيازات للعديد من فئات المجتمع، ومنها ذوي الهمم حيث يتم صرف تذاكر لذوي الهمم والمرافق (إن وجد) بتخفيض 50% لكل منهم للقطارات المكيفة والقطارات الفاخرة والروسي المكيفة وذاتية التهوية والقطارات العادية بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس كامل الوزير - وزير النقل، بالاهتمام بمختلف الفئات من جمهور الركاب وخاصة ذوي الهمم ، وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للهيئة القومية لسكك حديد مصر كهيئة خدمية لجميع فئات المجتمع المصرى ولتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية .

وأكدت الهيئة، أن جميع التذاكر المخفضة لذوي الهمم ومرافقيهم بالقطارات المقرر لها حجز، ويتم الحجز من خلال شبابيك التذاكر قبل استقلال القطار تفادياً لدفع الأجرة بالإضافة إلى الغرامة المقررة .



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