اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تعلن افتتاح 22 مسجدًا الجمعة المقبل

الأحد، 02 أكتوبر 2022 08:34 م
الأوقاف تعلن افتتاح 22 مسجدًا الجمعة المقبل وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 22 مسجدًا الجمعة المقبل، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه ( 236 ) مسجدًا، منها ( 189 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 47 ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
1. الرشيدي – صالحجر - بسيون
2. الصحابة – عزبة الروضة – كفر البسطويسي- المحلة 
3. البشبيشي – ميت حبيب - سمنود
 
مديرية أوقاف شمال سيناء
4. عثمان بن عفان – غرب العريش 
5. سعد ابن معاذ – بئر العبد
 
مديرية أوقاف المنيا
6. البسطامي – بني موسى  - أبو قرقاص
7. البعثة الفهيمية ( علي السمان )  – أبو جمعة – بني مزار 
 
مديرية أوقاف الفيوم
8. القدادفة  - عزبة علي عبد الحافظ – المحمودية  - الغر ق - إطسا
 
مديرية أوقاف أسوان
9. البراسي- إدفو ثاني
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
10. الحرمين – تل الحطب – التل الكبير 
 
مديرية أوقاف المنوفية
11. العمدة – شمنديل – قويسنا 
12. الدكروري – طوخ – دلكا – مركز تلا
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1. الجعيد  - الوادي – طور سيناء
2. موقف التاكسي – المنشية – طور سيناء
3. النور حي الأمل –طور سيناء
4. الخليل إبراهيم – حي الزهراء – طور سيناء
 
مديرية أوقاف الغربية
5. أبو بكر الصديق – كفر الشيخ سليم - طنطا
 
مديرية أوقاف شمال سيناء
6. زارع الخير – قرية زارع الخير 
 
مديرية أوقاف البحيرة 
7. عزبة هندي – افلاقه 
 
مديرية أوقاف المنيا
8. الحاج كامل – الشيخ مسعود - العدوة
 
مديرية أوقاف الجيزة
9. العجمي – مدينة العياط
 
مديرية أوقاف أسيوط
10. السلام – قرية شطب – مركز أسيوط
 
 

افتتاح مساجد

مساجد جديدة

اخبار مصر

اخبار مصرية

افتتاح مسجد

الأوقاف اون لاين



الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:46 ص

وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يلتقيان وفد اتحاد إذاعات الدول الإسلامية.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 02:15 م

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:40 م

وزير الأوقاف يعلن توصيات مؤتمر "الاجتهاد ضرروة العصر".. تجريم الفتوى من غير المتخصصين أبرزها

الأحد، 25 سبتمبر 2022 07:29 م

وزير الأوقاف يبحث مع نظيره الأردنى التعاون المشترك بين الوزارتين

الأحد، 25 سبتمبر 2022 05:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة