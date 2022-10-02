اليوم السابع
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رئيس الوزراء: الخميس والسبت إجازة رسمية بمناسبة 6 أكتوبر والمولد النبوى الشريف

الأحد، 02 أكتوبر 2022 09:03 م
رئيس الوزراء: الخميس والسبت إجازة رسمية بمناسبة 6 أكتوبر والمولد النبوى الشريف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 6 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة (6 أكتوبر).
 
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 8 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

الحكومه

الاجازة

6 اكتوبر

مصطفى مدبولى



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