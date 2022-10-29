مصادر طبية: عدد المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص طريق العريش القنطرة 16شخصا

شمال سيناء - محمد حسين

أفادت مصادر طبية وأمنية بشمال سيناء، بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم من موقع حادث انقلاب ميكروباص على طريق العريش القنطرة لمستشفى بئر العبد التخصصى، ارتفع لـ16 مصابا.

جاء ذلك إثر انقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها على طريق "العريش القنطرة شرق"، أمام قرية الفتح بمركز بئر العبد، أسفر الحادث عن إصابة 16 شخصا بجروح وكسور متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلي مستشفي بئر العبد التخصصي .

شاركت فى نقل المصابين 8 سيارات إسعاف، وأعلنت حالة الطوارئ فى مستشفى بئر العبد وتم استدعاء كافة الاطباء للمشاركة فى علاج المصابين، وبدأت جهات الاختصاص تحقيقاتها .