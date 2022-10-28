قطع المياه عن ماونتن فيو ونيو جيزة 12 ساعة بسبب أعمال المونوريل

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وكذا مشروعات نيو جيزة، وماونتن فيو، وويست هيلز، وجوزيف المستقبل، وسامكريت، وأبو رواش، وذلك لمدة 12 ساعة بدءًا من الساعة 6 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة 6 صباح غد السبت.

وأرجعت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، سبب قطع المياه إلى أعمال تنفيذ مشروع المونوريل والمتعارضة مع مسار خط المياه قطر 800 مم المغذي لطريق مصر إسكندرية الصحراوي وأبو رواش، الأمر الذى يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل مسار الخط.

أهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.