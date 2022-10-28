اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 11:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

قطع المياه عن ماونتن فيو ونيو جيزة 12 ساعة بسبب أعمال المونوريل

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 10:47 ص
قطع المياه عن ماونتن فيو ونيو جيزة 12 ساعة بسبب أعمال المونوريل انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وكذا مشروعات نيو جيزة، وماونتن فيو، وويست هيلز، وجوزيف المستقبل، وسامكريت، وأبو رواش، وذلك لمدة 12 ساعة بدءًا من الساعة 6 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة 6 صباح غد السبت.
 
وأرجعت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، سبب قطع المياه إلى أعمال تنفيذ مشروع المونوريل والمتعارضة مع مسار خط المياه قطر 800 مم المغذي لطريق مصر إسكندرية الصحراوي وأبو رواش، الأمر الذى يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل مسار الخط.
 
أهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير  سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع المياه

قطع المياه

نيو جيزة

ماونتن فيو

طريق اسكندرية الصحراوى

شركة مياه الجيزة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة