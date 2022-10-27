"مياه سوهاج" تعلن نتيجة التظلمات لمسابقات التوظيف وتحدد اختبارات المرحلة القادمة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، نتيجة التظلمات للمتقدمين لمسابقة التوظيف رقم 2 لعام 2020، ومسابقة التوظيف رقم 1 لعام 2022 ، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

واضاف أنه يمكن التعرف على نتيجة التظلمات من خلال البحث فى الملف المنشور على الموقع الالكترونى للشركة.

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية، أنه تقدم بالتظلمات بكليات الهندسة والعلوم والتجارة بجامعة سوهاج 977 وأنه تم فحص تلك التظلمات طبقا للقواعد والاجراءات المنظمة لذلك بجامعة سوهاج وقبول 60 تظلم.

وأشارت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية، إلى أنه يجرى خلال الفترة القريبة القادمة المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظائف مهندس وفنى تشغيل وصيانة وفنى مساحة، كما تجرى اختبارات الحاسب الآلى للمتقدمين لوظائف اخصائى موارد بشرية ومحاسب ومدخل بيانات وآمين خزينة ومراقب امن.

كما تجرى الاختبارات العملية بمعامل الشركة للمتقدمين لوظائف كيميائى وفنى معمل، بالاضافة الى إجراء الاختبارات العملية بالمحطات والورش للمتقدمين لوظائف حرفى وعامل تشغيل وتجرى الاختبارات على المعدات للمتقدمين لوظائف سائق وسائق معدات ثقيلة، كما تجرى الاختبارات العملية على أدوات السلامة والصحة المهنية للمتقدمين لوظائف اخصائى سلامة وصحة مهنية ويتم الاعلان عن توقيتات تلك الاختبارات على موقع الشركة الالكترونى.